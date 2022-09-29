В Москве завершается реконструкция кинотеатра "Солнцево"

Трагедия в Ижевске Умер Борис Моисеев Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
партнеры
Четверг
29 сентября
Лента новостей
12:39
Стали известны издержки H&M из-за ухода из России
12:12
Тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская облизала влиятельного мужчину: Джигарханян очень любил
12:10
Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали
11:33
"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"
10:33
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
10:25
Все любовники у гроба: под видом похорон Моисеева в Москве пройдет гей-парад
09:54
"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки
09:54
"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка
08:56
Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия
08:55
"Оскорбляет флаг, герб и людей": брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары
06:15
Разведясь, нашел даму сердца помоложе, но жениться не захотел: как живет звезда "Мосгаза" Смоляков
04:09
Лошади параллизовали движение в Минске – видео
02:45
Спрос на жилье в Турции вырос на 223%
00:10
Праздник Евфимии: традиции и приметы 29 сентября
21:53
"Вы что, с ума сошли?": Пугачева приказала Орбакайте немедленно вернуться в Москву
21:47
Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III
21:16
"Помогите! Кто-нибудь!": истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины
20:56
"Уложила на кушетку и сняла трусы": Садальский за деньги получил интимные ласки
20:15
"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного
19:54
"Деваться некуда": реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети
19:14
Мужчина с Урала убил и спрятал в болоте собственного подчиненного
19:05
Написанные кровью правила: какой урок россиянам стоит извлечь из смерти Шатунова
18:55
Врачи подмосковного Щелково спасли беременную двойней женщину
18:51
"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева
18:11
Измотанная недугами Кудрявцева взвыла от боли: Четвертый день
18:03
"Государственная воля": Лолита объявила себя военнообязанной
17:15
Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом
16:48
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
16:30
"Другой жизни он не знает": заикнувшаяся о беременности Рудковская лишила младшего сына радости
15:36
"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
15:09
"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку
15:02
Куда сходить в Москве: афиша с 29 сентября по 9 октября
14:58
"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом
14:53
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
14:47
Штраф или согласование: как правильно провести перепланировку квартиры
14:44
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
14:31
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
14:18
Кормила при жизни, поможет после смерти: как Пугачева финансировала Моисеева
14:13
В Ростовской области мужчина забил собутыльника до смерти
14:03
Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости
13:54
Инклюзивный кружок: как дети знакомятся с "особенными" сверстниками
13:53
Шизофрения, 20 лет в психбольнице и одиночество: что стало с любовницей, подарившей Бари Алибасову сына
13:39
"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях
13:39
KIA Seltos: кроссовер за два миллиона
13:21
В Москве ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки
12:56
Бессоные ночи: пропавшую Тодоренко нашли на краю света в ужасном состоянии
12:45
Штурм целовалась с Моисеевым прямо на похоронах: Борь, ты классный!
12:17
"Испытывала неловкость": сестричка Началовой высказалась о порочности хулигана Моисеева
11:17
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
11:02
Выгодные условия: для каких квартир снизят ставку по ипотеке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
Выросла копией отца и не хочет идти по стопам родителей: как живет единственная дочь Пеговой и Орлова
Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца
Послеродовая депрессия, неудачный брак с грузином и тайная личная жизнь: что стало с Надеждой Михалковой
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
Нешуточная борьба за миллионы: Борис Моисеев оставил шикарное наследство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве завершается реконструкция кинотеатра "Солнцево"

В Москве завершается реконструкция кинотеатра "Солнцево"

Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.
прочитано 32 раза

Власти Москвы прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть к жизни старые советские кинотеатры. На их базе специалисты строят общественные пространства "Место встречи", где местные жители могут не только насладиться просмотром фильмов, но и отдохнуть в кафе, заняться спортом или пройтись по магазинам.

ПО ТЕМЕ

В Москве на улице Лужники провели благоустройство

Акция по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве в октябре

В районные центры "Место встречи" москвичи приходят семьями. Всего в рамках масштабного проекта власти российской столицы намерены реконструировать 39 бывших кинотеатров, причем, на 11 из них работы уже завершены.

Реконструкция кинотеатра "Солнцево", расположенного по адресу: улица Богданова, дом №19, тоже подходит к концу. Совсем скоро он станет многофункциональным районным центром. Как рассказал руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко, специалисты перешли к заключительной стадии перестройки.

"Типовое кирпичное строение, возведенное в 70-е годы прошлого века, станет значительно больше. Кроме того, ему вернут первоначальную функцию: на четвертом этаже разместится современный кинокомплекс, состоящий из четырех зрительных залов с сопутствующей инфраструктурой", − уточнил чиновник.

В ведомстве также подчеркнули, что работы по перестройке кинотеатра в районный центр "Место встречи" проводятся за счет средств инвестора. Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.

По словам главы Мосгосстройнадзора, дополнительные этажи уже достроены. Главным украшением восстановленного кинотеатра "Солнцево" станет витражный фасад. Работы по его строительству завершены на 95%, дополнил чиновник.

"Строители приступили к внутренней отделке помещений, где расположатся торговые площади, кафе и рекреационные пространства", − отметил Игорь Войстратенко.

Здание станет украшением для всего района, в вечернее время оно будет выделяться с помощью яркой подсветки. Так, специалисты воспроизвели вывеску кинотеатра "Солнцево" при помощи 3D-сканирования, добавив к наименованию слова "место встречи". Параллельно ведется благоустройство территории.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Artem Sobolev / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2022, 12:41 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца

Тайное стало явным

Недвижимость

Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия

Что нужно знать
Шоу-бизнес

"Деваться некуда": реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети

Что сказал телеведущий

Шоу-бизнес

"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

Никто не ожидал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+