В Москве завершается реконструкция кинотеатра "Солнцево"

Власти Москвы прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть к жизни старые советские кинотеатры. На их базе специалисты строят общественные пространства "Место встречи", где местные жители могут не только насладиться просмотром фильмов, но и отдохнуть в кафе, заняться спортом или пройтись по магазинам.
В районные центры "Место встречи" москвичи приходят семьями. Всего в рамках масштабного проекта власти российской столицы намерены реконструировать 39 бывших кинотеатров, причем, на 11 из них работы уже завершены.
Реконструкция кинотеатра "Солнцево", расположенного по адресу: улица Богданова, дом №19, тоже подходит к концу. Совсем скоро он станет многофункциональным районным центром. Как рассказал руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко, специалисты перешли к заключительной стадии перестройки.
"Типовое кирпичное строение, возведенное в 70-е годы прошлого века, станет значительно больше. Кроме того, ему вернут первоначальную функцию: на четвертом этаже разместится современный кинокомплекс, состоящий из четырех зрительных залов с сопутствующей инфраструктурой", − уточнил чиновник.
В ведомстве также подчеркнули, что работы по перестройке кинотеатра в районный центр "Место встречи" проводятся за счет средств инвестора. Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.
По словам главы Мосгосстройнадзора, дополнительные этажи уже достроены. Главным украшением восстановленного кинотеатра "Солнцево" станет витражный фасад. Работы по его строительству завершены на 95%, дополнил чиновник.
"Строители приступили к внутренней отделке помещений, где расположатся торговые площади, кафе и рекреационные пространства", − отметил Игорь Войстратенко.
Здание станет украшением для всего района, в вечернее время оно будет выделяться с помощью яркой подсветки. Так, специалисты воспроизвели вывеску кинотеатра "Солнцево" при помощи 3D-сканирования, добавив к наименованию слова "место встречи". Параллельно ведется благоустройство территории.