В Москве на улице Лужники провели благоустройство

Специалисты обустроили на улице Лужники современные зоны для отдыха и занятий спортом.

В российской столице уже несколько лет действует масштабная программа по благоустройству городских улиц, дворов, парков и целых районов. Проект, запущенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, так и называется – "Мой район". Его цель – сделать каждый район столицы красивым и комфортным, создавая там точки притяжения и важнейшую инфраструктуру для местных жителей.

Лишь в текущем году в городе приведено в порядок и еще будет обновлено около тысячи различных объектов. Среди них – улица Лужники. Там специалисты обустроили современные зоны для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Как отметил заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, комплексные работы проведены на улице Лужники и на территории, прилегающей к Международному центру самбо и центру бокса.

"Расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 м, протяженность – 2 км. Заменили асфальт на проезжей части, полностью обновили систему освещения. Запланированы мероприятия по озеленению: поздней осенью высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников", – рассказал чиновник.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалистам удалось обновить 90 тысяч квадратных метров асфальта, замостить еще 26 "квадратов" тротуаров, оборудовать 115 гранитных пандусов, а также проложили 32 тысячи "квадратов" газона.

В ходе благоустройства они установили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, а также поставили 95 фонарей и уличных торшеров, 36 опор контрастного освещения на пешеходных переходах. Территории украсили 116 малых архитектурных форм.

Благоустройство по программе "Мой район" прошло и в одном из кварталов Обручевского района Москвы. На территории площадью 15 гектаров специалисты обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами, качелями, каруселями, горками и батутами для детей.

Кроме того, в ходе работ были обустроены четыре спортивные зоны. Для местных жителей создали зону отдыха с садовой мебелью. Там же, как сообщает РИАМО, высадили 6,5 тысяч новых деревьев и кустарников.