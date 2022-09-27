Акция по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве в октябре

Скоро в Москве пройдет очередная экологическая акция "Зеленая суббота".

Москва находит полезными экологические акции, поскольку такие мероприятия заставляют горожан задуматься о проблемах, наносящих вред природе. Так, этой весной в столице стартовала акция дарения вещей "Зеленая суббота". Она проводится каждую третью субботу месяца. В это время горожане передают определенные вещи тем, кто в них нуждается больше, или обмениваются с другими дарителями.

Очередная экологическая акция "Зеленая суббота" пройдет 22 октября. В этот день жители Москвы будут обмениваться предметами для хобби и творчества. Где состоится акция, организаторы сообщат позже. Подробная информация об акции "Зеленая суббота" представлена на сайте partygreen.ru.

"Вы получите что-то нужное для себя, принесёте пользу планете и обществу", – говорится на сайте.

Кстати, на прошлой акции жители города обменивались аксессуарами для домашних питомцев, а также передавали в приюты нужные животным вещи и корм.

Акция "Зеленая суббота" проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России. Она проходит не только в Москве, но и в Краснодарском и Красноярском крае, Московской, Нижегородская, Новгородской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тульской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Республиках Башкортостан и Чувашии.

К слову, в столице акция проводится и при поддержке столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В 2022 году, помимо обмена предметов для хобби и творчества, пройдет еще две акции "Зеленая суббота". Согласно представленному графику на сайте partygreen.ru, 26 ноября горожане смогут отдать ненужные им лыжи, сноуборды, коньки, а 17 декабря – елочные игрушки и украшения.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о том, что в Москве до конца 2022 года заработают три новых волонтерских окружных центра – на Братиславской, Косинской и Аэродромной улицах. На этих площадках будут проходить благотворительные акции и обучение, а волонтеры смогут оформить там личные книжки добровольца. Подробнее об этом писали "Дни.ру".