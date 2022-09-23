В Москве начали готовить цветники к зиме

Подкормка растений удобрениями необхордима для укрепления их корневой системы и повышения уровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов от болезней и вредителей.



Минувшим летом Москва расцвела яркими красками и невероятными видами благодаря рассаженным по городу цветам. Однако их время подходит к концу, и теперь необходимо позаботиться о сохранении растений.

С наступлением холодной погоды специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы начали готовить цветники к зимнему сезону. Сейчас они занимаются подкормкой и обработкой растений. Параллельно в Москве очищают клумбы от скопившегося мусора.

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства. В столичном комплексе городского хозяйства уточнили, что специалисты на данный момент проводят все необходимые работы для того, чтобы многолетние цветы благополучно пережили холодное время года и могли радовать горожан уже в следующем году.

"Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на финальном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой, причем, в оживленных местах города цветники украсят яркими орнаментами. Чиновник, подчеркнул, что речь идет о национальных узорах и сказочных образах.

Подкормка растений удобрениями необходима для укрепления их корневой системы и повышения уровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов от болезней и вредителей. Также многолетки обрежут перед зимой.

Клумбы с красочным орнаментом обустроят на Северном речном вокзале, там создадут синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов.

Важно отметить, что к холодам в Москве готовят не только растения, но и животных. Для помощи белкам и птица в зимнее время в столице проводится экологическая акция "Листопад добрых дел".

Проект запущен в начале сентября и продлится до конца октября. Организатором выступает Мосприрода. В рамках акции все желающие могут смастерить кормушки для зимующих грызунов и птиц, а также заготовить корма. Кроме того, москвичей приглашают на уборку природных территорий.