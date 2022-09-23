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В Москве завершили капремонт дома из фильма "Гостья из будущего"

В Москве завершили капремонт дома из фильма "Гостья из будущего"

Дом №28 в Гагаринском переулке был возведен в начале XX века в архитектурном стиле модерн.
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Российская столица – один из старейших европейских городов, богатый уникальной архитектурой, привлекающей внимание многочисленных туристов, поэтому власти Москвы довольно бережно относятся к историческому наследию города. Здания и другие ценные архитектурные объекты планово реставрируются. Специалисты всегда стремятся сохранить памятники в первозданном виде.

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Московская программа капитального ремонта жилых домов является одной из самых масштабных проектов не только в России, но и в мире. Только в 2022 году в программу вошло более 1,7 тысячи домов во всех округах столицы. При капитальном ремонте учитываются индивидуальные особенности каждого строения.

Для восстановления первозданной красоты исторических зданий разрабатывают уникальные проекты. В работе используются современные материалы и передовое оборудование, чтобы детально и бережно воссоздать все декоративные элементы.

Масштабная программа не обошла стороной и дом из фильма "Гостья из будущего", расположенный в Хамовниках. Дом №28 в Гагаринском переулке был возведен в начале XX века в архитектурном стиле модерн. Здание считается жемчужиной района, а его изящный внешний вид притягивает к себе внимание как краеведов, так и туристов.

В рамках капремонта строители обновили фасад здания, крышу и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Восстановление исторического фасада было одной из труднейших задач, потому что он украшен многочисленными декоративными элементами.

Однако Фонд капитального ремонта Москвы разработал уникальный проект, который позволил учесть все нюансы. Материалы и оборудование для работы были подобраны с максимальной точностью. На конечном этапе восстановительных процедур фасад оштукатурили и окрасили современной стойкой к выцветанию краской. Однако изначально специалистам пришлось очистить покрытие от накопившихся загрязнений и заделать трещины.

Кроме того, в рамках капитального ремонта была восстановлена кровля. На крыше строители заменили обрешетку, кровельное покрытие и поврежденные стропила. Деревянные элементы обработали огнеупорным составом, чтобы предотвратить пожары в историческом доме.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: mos.ru
Автор: 23 сентября 2022, 21:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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