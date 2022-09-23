В парке "Покровское-Стрешнево" появились новые смотровые площадки и набережные

Наследство Пускепалиса Орлова объявила о беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
партнеры
Пятница
23 сентября
Лента новостей
19:39
"Восемь лет обманывал жену": после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе
18:30
"Проблемы": беременной Собчак поставили неутешительный диагноз
17:37
"Лишение свободы": угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор
17:20
Скончался режиссер "Вечного зова" Владимир Краснопольский
16:27
Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем
15:44
Пузо уже не скрыть: седой мужик обрюхатил 44-летнюю Орлову
15:02
Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли
14:30
Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное
13:34
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
12:00
Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"
11:50
Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
10:55
Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег
10:54
Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна
10:26
"Я в отчаянии": голливудская дива Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое во время переезда
09:40
"Слезы": стало известно об убийстве Кудрявцевой после похищения
09:14
"Вот оно счастье!": мечтающая о втором ребенке Ковальчук добилась своего
06:03
Оформляем прописку через МФЦ
04:17
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа
02:27
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
02:14
Подборка доступных ЖК у Садового кольца
00:03
День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года
21:54
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
21:27
"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове
20:37
Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности
19:57
Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге
19:07
Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть
18:27
Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
16:39
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
15:58
"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду
15:44
Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство
15:20
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
14:59
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
14:32
В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто
14:18
Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека
14:16
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты
13:47
"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа
13:05
Назван размер зарплаты мобилизованных россиян
13:04
Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам
12:34
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
11:51
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
11:49
"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе
10:58
"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки
10:53
В России предложили погашать ипотеку за мобилизованных граждан
10:07
Продавать доллары поздно? Ответ аналитика
10:02
"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке
09:44
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
08:50
"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие
05:59
Названые самые большие квартиры в Москве
04:13
"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак
02:52
Театр "Русский балет" начинает гастроли в Подмосковье: афиша спектаклей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В парке "Покровское-Стрешнево" появились новые смотровые площадки и набережные

В парке "Покровское-Стрешнево" появились новые смотровые площадки и набережные

Каскад из семи Иваньковских прудов – одно из любимых мест отдыха москвичей в парке "Покровское-Стрешнево".
прочитано 72 раза

Сохранение и восстановление городских парков остается одним из ключевых направлений деятельности властей Москвы. На обширных территориях высаживают зелень, устанавливают различные архитектурные формы и строят новые объекты инфраструктуры, чтобы местные жители могли получить доступные и комфортные зоны отдыха.

ПО ТЕМЕ

На улице Нижние Мневники построят пешеходный переход в авангардном стиле

В Новой Москве открыли мемориальный парк "Редут 1812 года"

Сегодня парки российской столицы становятся масштабными точками притяжения. К примеру, в парке "Покровское-Стрешнево" появились новые смотровые площадки и набережные вдоль Иваньковских прудов. Примечательно, что все объекты выдержаны в едином стиле.

Каскад из семи Иваньковских прудов – одно из любимых мест отдыха москвичей в парке "Покровское-Стрешнево". В скором времени здесь установят лавочки и качели, также специалисты займутся озеленением общественного пространства.

Кстати, еще до начала работ в зоне отдыха уже действовали 11 смотровых площадок, однако их обветшалый вид и разные стили не устраивали местных жителей. Разумеется, власти города исправили эту ситуацию. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

"Требовалось унифицировать их и привести к единому виду. Смотровые площадки располагались на Первом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах. В ходе мероприятий все они были обновлены, в скором времени на них появится парковая мебель", – отметил чиновник.

Кроме того, на Четвертом Иваньковском пруду организовали новую зону отдыха площадью более 30 квадратных метров. Еще две площадки появились около Шестого, там скоро установят лавочки. Настил площадью более 46 квадратов положили на берегу Седьмого, в планах установить качели.

"На Первом Иваньковском пруду провели реконструкцию существующего живописного прогулочного променада, а на Пятом организовали новый. Это набережные на свайном основании, обустроенные по принципу экотропы. Маршруты проходят вдоль берега и частично над водой", — добавил Сергей Мельников.

Для строительства площадок использовали специальную террасную доску. Специалисты оборудовали их поручнями, оформив в едином стиле. В поручнях установили специальные фонари с малым углом рассеивания света.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: mos.ru
Автор: 23 сентября 2022, 19:51 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок

Он на седьмом небе
Шоу-бизнес

Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное

Нет слов!
Недвижимость

Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"

Вид роскошный
Шоу-бизнес

Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли

Все очень плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+