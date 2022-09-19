В Новой Москве открыли мемориальный парк "Редут 1812 года"

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил уверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.



Власти российской столицы уделяют особое внимание, с одной стороны, сохранению исторического наследия страны, с другой, созданию новых точек притяжения для граждан, с третьей, освоению новых территорий. Решить все три задачи комплексно удалось в Новой Москве. В деревне Софьино поселения Краснопахорское открыли мемориальный парк "Редут 1812 года".

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия. Как пояснили в ведомстве, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов расположены 179 объектов археологического наследия, причем, один из них имеет статус объекта федерального значения.

"В их числе как селища и курганы, так и городища. Особое научное значение и историко-культурную ценность как памятник военной фортификации имеет земляной редут. Это один из немногих сохранившихся оборонных объектов Отечественной войны 1812 года", – отметили в Мосгорнаследии.

В профильном столичном ведомстве также подчеркнули, что исторический объект стал частью нового благоустроенного мемориального парка. Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил уверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.

Также в Мосгорнаследии уточнили, что возведение редута было частью Тарутинского марш-маневра, проведенного фельдмаршалом Кутузовым. Данный объект, по данным историков, помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы в годы Отечественной войны 1812.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что земляной редут имеет прямоугольную форму. Вокруг оборонительного сооружения располагается ров, с внутренней стороны он укреплен валом. На его территории специалисты обнаружили множество предметов, имеющих археологическую ценность: свинцовые пули, медные пуговицы, лошадиные подковы и другое.

Кстати, за последние годы на территории Новой Москвы обновили 22 парка, несколько скверов и десятки зон отдыха. Также в ТиНАО реализовали ряд крупных проектов по благоустройству. А в новом мемориальном парке проложили экскурсионный маршрут.