На улице Нижние Мневники построят пешеходный переход в авангардном стиле

Новый надземный переход появится у станции "Мневники" БКЛ метро.

Развивая транспортную систему города, власти Москвы в последние годы построили множество удобных и безопасных подземных и надземных пешеходных переходов, отличающихся уникальным дизайном.

Еще пару десятилетий назад подобных объектов в столице встретить было просто невозможно: полуразрушенный вид, неприятные запахи и полнейшее отсутствие безопасности лишь отпугивали граждан. Сегодня можно видеть кардинально изменившуюся ситуацию. Власти не только капитально ремонтируют, но и и сроят новые переходы.

Так, на улице Нижние Мневники построят надземный пешеходный переход в авангардном стиле. Дизайнерский объект появится у станции "Мневники" Большой кольцевой линии метро. К слову, он будет выполнять не только свою основную транспортную функцию, но и станет полноценным арт-украшением территории.

Как рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов, надземный пешеходный переход протянется над дорогой на 90 метров. По его словам, для окрашивания части элементов будет использован насыщенно красный цвет.

"Поблизости расположена станция "Мневники" Большой кольцевой линии метро, которую в 2021 году открыл мэр Москвы. Она выполнена в авангардном стиле. Центральную часть платформы украсила арка с колоннами ярко-красного цвета похожая на картину Казимира Малевича "Красный квадрат". В архитектурном облике перехода мы видим использование подобных элементов: к красным аркам добавились круги и кольца", — пояснил чиновник.

Отметим, что переход возведут по адресу: улица Нижние Мневники, дом №42, корпус №2. Мост будет выполнен в виде прозрачной трубы с поперечными кольцами. Два схода оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Оба блока выполнят со скошенными кровлями, с нескольких сторон предусмотрено витражное остекление.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что до конца года в Москве установят около 800 остановок для общественного транспорта. Павильоны, будут оснащены всем необходимым для удобства пассажиров. К концу 2024 года количества таких объектов планируется довести до пяти тысяч единиц.