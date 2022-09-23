В Москве работают уже 124 зарядные станции для электромобилей

Наследство Пускепалиса Орлова объявила о беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
партнеры
Пятница
23 сентября
Лента новостей
17:37
"Лишение свободы": угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор
17:20
Скончался режиссер "Вечного зова" Владимир Краснопольский
16:27
Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем
15:44
Пузо уже не скрыть: седой мужик обрюхатил 44-летнюю Орлову
15:02
Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли
14:30
Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное
13:34
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
12:00
Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"
11:50
Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
10:55
Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег
10:54
Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна
10:26
"Я в отчаянии": голливудская дива Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое во время переезда
09:40
"Слезы": стало известно об убийстве Кудрявцевой после похищения
09:14
"Вот оно счастье!": мечтающая о втором ребенке Ковальчук добилась своего
06:03
Оформляем прописку через МФЦ
04:17
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа
02:27
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
02:14
Подборка доступных ЖК у Садового кольца
00:03
День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года
21:54
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
21:27
"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове
20:37
Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности
19:57
Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге
19:07
Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть
18:27
Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
16:39
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
15:58
"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду
15:44
Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство
15:20
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
14:59
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
14:32
В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто
14:18
Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека
14:16
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты
13:47
"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа
13:05
Назван размер зарплаты мобилизованных россиян
13:04
Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам
12:34
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
11:51
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
11:49
"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе
10:58
"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки
10:53
В России предложили погашать ипотеку за мобилизованных граждан
10:07
Продавать доллары поздно? Ответ аналитика
10:02
"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке
09:44
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
08:50
"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие
05:59
Названые самые большие квартиры в Москве
04:13
"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак
02:52
Театр "Русский балет" начинает гастроли в Подмосковье: афиша спектаклей
02:03
Больше всего новостроек на востоке Москвы
01:15
Porsche разбит всмятку: иномарка снесла стелу на заправке в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве работают уже 124 зарядные станции для электромобилей

В Москве работают уже 124 зарядные станции для электромобилей

С момента запуска проекта "Энергия Москвы" граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.
прочитано 60 раз

Сегодня Москва по уровню комфорта и технического оснащения ведущие мегаполисы западного мира. И особняком в этом деле стоит транспортная система многомиллионного города. Благо, власти российской столицы прикладывают огромные усилия для модернизации дорог, строительства новых станций метро, а также для увеличения числа электромобилей, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на экологии города.

ПО ТЕМЕ

До конца года в Москве установят около 800 остановок

"Свободный доступ": в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

В столичном регионе действует программа "Энергия Москвы". Одной из ее приоритетных задача является сокращение вредных выбросов в атмосферу, именно для этого московские власти стимулируют рост числа электротранспорта. В частности, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей.

Сегодня в столице работают уже 124 зарядные станции для электромобилей, приближая будущее, в котором граждане пользуются исключительно экологичными видами транспорта. Всего же с момента запуска проекта "Энергия Москвы" граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все зарядные станции будут выполнены в едином формате и отвечать высоким стандартам.

"В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы" – в столице работает уже 124 новые зарядные станции для электромобилей, с начала запуска проекта пользователями уже совершено более 51 тысяч зарядных сессий", – отметил заместитель главы столичного региона по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К слову, власти Москвы стараются максимально облегчить работу для потенциальных операторов заправочных станций. Так, в профильном ведомстве сообщили, что представители компаний могут не ходить по различным инстанциям для согласования проектных решений. Сегодня им достаточно просто направить письмо в департамент транспорта с планируемыми точками размещения и техническими характеристиками.

В транспортном департаменте также напомнили, что водителям не следует занимать парковочные места, которые предназначены только для зарядки электромобилей.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: mos.ru
Автор: 23 сентября 2022, 17:32 Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок

Он на седьмом небе
Недвижимость

Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"

Вид роскошный
Шоу-бизнес

Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное

Нет слов!
Шоу-бизнес

Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли

Все очень плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+