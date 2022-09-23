В Москве работают уже 124 зарядные станции для электромобилей

Сегодня Москва по уровню комфорта и технического оснащения ведущие мегаполисы западного мира. И особняком в этом деле стоит транспортная система многомиллионного города. Благо, власти российской столицы прикладывают огромные усилия для модернизации дорог, строительства новых станций метро, а также для увеличения числа электромобилей, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на экологии города.
В столичном регионе действует программа "Энергия Москвы". Одной из ее приоритетных задача является сокращение вредных выбросов в атмосферу, именно для этого московские власти стимулируют рост числа электротранспорта. В частности, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей.
Сегодня в столице работают уже 124 зарядные станции для электромобилей, приближая будущее, в котором граждане пользуются исключительно экологичными видами транспорта. Всего же с момента запуска проекта "Энергия Москвы" граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.
Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все зарядные станции будут выполнены в едином формате и отвечать высоким стандартам.
"В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы" – в столице работает уже 124 новые зарядные станции для электромобилей, с начала запуска проекта пользователями уже совершено более 51 тысяч зарядных сессий", – отметил заместитель главы столичного региона по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
К слову, власти Москвы стараются максимально облегчить работу для потенциальных операторов заправочных станций. Так, в профильном ведомстве сообщили, что представители компаний могут не ходить по различным инстанциям для согласования проектных решений. Сегодня им достаточно просто направить письмо в департамент транспорта с планируемыми точками размещения и техническими характеристиками.
В транспортном департаменте также напомнили, что водителям не следует занимать парковочные места, которые предназначены только для зарядки электромобилей.