Транспортная система Москвы ничуть не отстает от транспортных систем ведущих европейских городов. Особое внимание власти города уделяют развитию общественного транспорта, который обеспечивает непрерывную жизнедеятельность многомиллионного города. По узким улицам и широким магистралям российской столицы ездят современные, комфортабельные автобусы, электробусы, трамваи. Параллельно в городе продолжается масштабный проект пр расширению метро.
В текущем месяце пассажирский поток городских автобусов и электробусов значительно вырос. В сентябре 2022 года москвичи пользовались данными видами общественного транспорта на 16% чаще, чем в августе. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на генерального директора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула.
"В целом пассажиропоток наземного транспорта Мосгортранса сейчас на 16% больше, чем в августе. Ежедневно наши автобусы и электробусы перевозят более трех миллионов пассажиров в сутки", – отметил чиновник.
По его словам, сегодня "Мосгортранс" показывает, что общественный транспорт – это разумная и экологичная альтернатива личным автомобилям. Ранее Николай Асаул сообщил, что его ведомство тестирует мобильное приложение для водителей "Идеальный парк". Оно предназначено для цифровизации перевозок.
Важно отметить, что до конца года в Москве установят около 800 остановок для общественного транспорта. Постепенно город переходит от устаревших к современным павильонам.
Установить новые остановочные пункты планируется в местах, где благоустраивают улицы, а также открывают новые станции метро и Московских центральных диаметров. Павильоны, к слову, оснащены всем необходимым для удобства пассажиров.
В них установлены большие карты и расписания маршрутов, электронные табло, подсветка, зарядка для телефонов, камеры видеонаблюдения. И если в 2022 году подобных объектов будет установлено 800 штук, то к концу 2024 году их количества планируется довести до пяти тысяч единиц.
Кстати, производят новые павильоны в Москве, в основном на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Срок эксплуатации остановок общественного транспорта – семь лет.