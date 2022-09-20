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"Свободный доступ": в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

"Свободный доступ": в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

Цифровой сервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли было установлено ограждение на территории общего пользования.
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В Москве активно внедряются цифровые сервисы, которые помогают властям и гражданам непрерывно взаимодействовать друг другом для решения важнейших вопросов. Удобные онлайн-платформы сегодня обеспечивают, в том числе, безопасность москвичей.

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К примеру, с начала 2022 года в городе действует система "Свободный доступ". Чат-бот позволяет жителям через приложение «Телеграм» сообщать компетентным службам о случаях самозахвата территорий. Раньше обращаться к сотрудникам Государственной инспекции по недвижимости граждане могли через социальные сети.

Сегодня же процедура намного облегчилась, а результаты не заставили себя долго ждать. С помощью чат-бота уже удалось выявить более ста нарушений. Количество обращений в профильное ведомство возросло в 3,6 раза.

Цифровой сервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли было установлено ограждение на территории общего пользования. Специалисты проверят, имел ли право тот или иной гражданин установить шлагбаум, полусферу, столбики, цепочки и друге препятствия.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, за текущий год жители Москвы направили на онлайн-платформу 849 сообщений. Больше всего жалоб, по его словам, поступило из Юго-Западного административного округа.

"Горожане активно сообщают о нарушениях через удобный сервис в мессенджере "Телеграм". С начала года в адрес чат-бота “Свободный доступ” поступило 849 сообщений от горожан. Самыми активными стали жители ЮЗАО — от них поступило 132 сигнала, на второй строке оказались жители ЦАО — 117 и на третьей — жители ВАО, от них зарегистрировано 107 обращений", — подчеркнул глава ведомства.

106 жалоб граждан получили официальное подтверждение после их обращения через чат-бот. Специалисты смогли оперативно устранить 46 нарушений, по остальным ведется работа.

"До 2022 года возможность обратиться к инспектору и заявить о незаконном ограждении или фактах самозахвата земель была реализована через социальные сети. Чтобы упростить процедуру, в начале этого года сервис стал работать в мессенджере "Телеграм". Результаты не заставили себя ждать — количество обращений увеличилось в 3,6 раза", — добавил Иван Бобров.

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Фото: mos.ru
Автор: 20 сентября 2022, 21:45 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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