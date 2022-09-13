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В Южном Бутове построили Центр социального обслуживания и ЗАГС

В Южном Бутове построили Центр социального обслуживания и ЗАГС

В Южном Бутове появился новый социальный объект.
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Москва стремительно развивается, становится все более привлекательнее для жизни. В столице появляются новые социальные объекты. Например, недавно в Южном Бутове завершилось строительство здания, в котором расположатся Центр социального обслуживания (ЦСО) и отдел ЗАГС (Брусилова, 21 ст3). В настоящий момент объект готовят к эксплуатации. Оформляется необходимая для этого документация. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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Здание возвели на месте недостроя, который был снесен. У ЦСО и отдела ЗАГС будут отдельные входы. Часть здания для бракосочетаний будет очень современной и торжественной. Первый этаж отведут под административные кабинеты. На этом же уровне разместят помещение охраны, гардероб для посетителей, вестибюль и холл, а также архив.

На втором этаже отдела записи актов гражданского состояния будут комнаты жениха и невесты, кабинет регистрации брака, малый зал и зал для торжественной регистрации.

В ЦСО сделают много уютных пространств, в которых люди пожилого возраста смогут проводить досуг. Первый этаж займут сотрудники. Там для них оборудуют помещения. Также на этом уровне расположатся гардероб, зона лобби, кафе, зал групповых занятий, тихая гостиная.

На втором этаже будет тренажерный и спортивный залы, помещение для спортинвентаря, уголок здоровья, гостиная, мастерская, кабинет сотрудников и руководителей, актовый зал с гримерным и техническим помещением; на третьем -кабинеты хранения и выдачи технических средств реабилитации, кабинет психолога, комната психологической разгрузки, массажный кабинет, сенсорная комната и галокамера, кабинет физиотерапии; на четвертом – кабинеты администрации и специалистов.

Маломобильные граждане также смогут посещать здание ЦСО и отдел ЗАГС. Специально для них появились пандусы, информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации. Прилегающая к зданию территория уже благоустроена. Рядом с ЦСО и отделом ЗАГС в Южном Бутове высадили деревья и кустарники, разбили газоны, оформили цветники.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 13 сентября 2022, 19:54 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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