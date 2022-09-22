Оформление станции БКЛ "Сокольники" посвящено труду метростроителей

На стенах и балконе станции смонтированы художественные композиции, которые изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов.



Семимильными шагами в Москве идет строительство новых станций метро. Сегодня подземка, состоящая из разветвленной сети станций, тоннелей и депо, является главной транспортной артерией многомиллионного города, обеспечивающей доступность всех районов города за счет комфортабельных и безопасных поездов.

Строительство Большой кольцевой линии является одним из самых масштабных проектов в истории российской столицы. Полностью замкнуть БКЛ специалисты намерены к концу текущего года. Она протянется на 70 километров и будет включать в себя 31 станцию, а также три электродепо.

Одним из новых остановочных пунктов на БКЛ станет станция "Сокольники", расположенная на северо-восточном участке. Очень символично, что ее оформление посвящено труду метростроителей. Отделочные работы, к слову, уже завершены.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на новой станции завершена архитектурная отделка платформы и второго вестибюля.

"Отделка платформенного участка станции “Сокольники” БКЛ полностью выполнена. На стенах и балконе смонтированы художественные композиции, которые изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов, недавно были полностью установлены панели потолка, образующие панно в виде исторической схемы метро", – отметил чиновник.

Потолки смонтированы во втором вестибюле, через него пассажиру получат доступ к Песочному переулку и парку "Сокольники". Также в помещении выполнена укладка стен и пола. Специалисты использовали для работы мрамор и гранит. Облицовка первого вестибюля тоже подходит к концу – общий дизайн будет представлен в черных и серых тонах.

Попасть в первый вестибюль пассажиры смогут с Русаковской улицы, а оттуда можно делать пересадку на Сокольническую линию метро. Кстати, в зоне сопряжения первого вестибюля станции БКЛ с вестибюлем "Сокольников" красной ветки также ведутся архитектурно-отделочные работы.

Оттуда будет осуществляться пересадка с радиальной на Большую кольцевую линию. Кроме того, специалисты проверяют рабу эскалаторов, а в вестибюлях и зоне пересадок монтируют инженерные системы.