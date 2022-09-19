Завершена отделка западного вестибюля станции метро "Каширская"

На станции "Каширская" БКЛ метро завершили внутреннюю отделку пассажирской зоны западного вестибюля.



Строительство московского метро продолжается активными темпами. Власти российской столицы прикладывают большие усилия, чтобы обеспечить все районы города станциями, ведь сегодня во многомиллионной Москве метро остается главной транспортной артерией.

При этом самым масштабным проектом в истории столичного метростроения является Большая кольцевая линия. Полностью замкнуть БКЛ метро планируется к концу текущего года. Она протянется на 70 километров и будет включать в себя 31 станция, а также три электродепо.

На БКЛ находится и станция "Каширская". Отделка ее западного вестибюля уже завершена. По завершении работ на путевых стенах будут размещены отреставрированные исторические панно. Монтажные работы выполнены на три четверти.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в западном вестибюле остановочного пункта выполнены архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны. Пол и стены, по его словам, полностью отделаны гранитом и мрамором. Специалисты уже приступили к облицовке фасада вестибюля материалами из натурального камня.

"Предстоит смонтировать оборудование кассового зала, в частности турникеты и современную навигацию Московского метрополитена, в том числе высококонтрастные указатели, контрастные полосы и фактурные покрытия пола для слабовидящих пассажиров", — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что у станции "Каширская" два подземных вестибюля, которые выходят на обе стороны Каширского шоссе. При этом восточная зона для пассажиров продолжает функционировать, так как кросс-платформенная станция работает в составе Замоскворецкой линии.

Часть работ проводится в ночное время, чтобы не мешать пассажирам. Специалисты уже закрепили буквы, из которых состоит название станции. Исторические панно, которые скоро вернут на путевые стены, были созданы в 1969 году. Они представляют собой композиции из листового алюминиевого сплава на тему жизни страны: "Линия электропередачи", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен" и "Гидроэлектростанция".