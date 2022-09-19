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На ВДНХ вскоре откроются отреставрированные павильоны

На ВДНХ вскоре откроются отреставрированные павильоны

В ближайшее время гости ВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии.
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Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для сохранения и восстановления исторического наследия. Сегодня город может похвастаться богатейшим собранием памятников истории и культуры, привлекающих внимание туристов со всего мира. И особняком в этом деле стоит, конечно же, ВДНХ.

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Там продолжаются работы по реставрации павильонов, посвященных бывшим республикам СССР. Четыре из них уже открыты, а в скором времени гости ВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии, где будут проходить выставки произведений искусства, концерты и ярмарки.

Как отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров, национальные павильоны могут сыграть значимую роль в развитии городской сферы туризма.

"Являясь одной из главных туристических достопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма. Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею. Уже сегодня эти пространства дают возможность посетителям совершить своеобразные мини-путешествия, наполненные неповторимым колоритом и атмосферой", – подчеркнул он.

Изначально павильоны на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке были разделены по территориальному признаку. В 1939 году посетители могли познакомиться с лучшими достижениями аграриев и животноводов со всей страны. В 1960-х годах прошла реконструкция. Павильоны поделили по тематическому признаку – они стали более технологичными, однако при этом утратили уникальный колорит.

Вернуться к первоначальному варианту было решено в начале 2000-х годов, тогда же встал вопрос о реставрации давно обветшалых конструкций. За неимением финансовых резервов власти предложили республикам СНГ взять павильоны в долгосрочную аренду с целью реставрации и открытия национальных выставок. Однако реализовать жту идею смогли лишь Армения, Киргизия и Белоруссия.

Масштабное обновление началось в 2014 году. Под руководством специалистов столичного департамента культурного наследия стартовали работы не только по техническому, но и научному восстановлению строений. Исторические здания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектов культурного наследия федерального значения.

Тогда же на ВДНХ появились обновленные павильоны, посвященные национальным республикам. А вскоре после реставрации здесь откроются павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии.

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Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 19 сентября 2022, 17:17 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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