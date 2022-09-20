В районе Некрасовка построят школу на 550 мест

В столичного департаменте строительства уточнили, что параллельно за счет бюджетных средств ведется строительство еще 34 образовательных учреждений.



В Москве активно развивается система образования. Столичные власти прикладывают огромные усилия, чтобы в каждом районе города открывались современные, комфортабельные и доступные школы. Так, до конца текущего года в районе Некрасовка построят образовательное учреждение на 550 мест.

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства. Четырехэтажного здания будет возведено в 14-м квартале. Как подчеркнул глава ведомства Рафик Загрутдинов, отделочные работы выполнены на 70%.

"Завершается строительство монолитного каркаса здания школы в 14-м квартале района Некрасовка. На 70% выполнены отделочные работы, производится монтаж инженерного оборудования. До конца года планируется полностью завершить строительные работы", – отметил чиновник.

На первом этаже школы оборудуют комнату охраны. Также там расположатся кабинет педагога-психолога, административный кабинет, помещения медицинского блока, пищеблока с обеденным залом на 275 мест и учебные классы. На втором этаже построят актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал, специализированные и универсальные учебные кабинеты.

Третий этаж будет отведен под лабораторный практикум инженерно-физического направления с возможностью зонирования, а также под лаборантский и ИТ-полигоны. На четвертом этаже школы оборудуют кабинеты самотестирования, кабинет изучения основ анатомии и физиологии, библиотеку с зоной читательских мест, информационным центром и учительским сектором, методический кабинет.

В столичном департаменте строительства также уточнили, что параллельно за счет бюджетных средств ведется строительство еще 34 образовательных учреждений.

"В настоящее время за счет средств городского бюджета департаментом строительства ведется строительство 34 объектов образования общей площадью более 246 тыс. кв. м", – заключил Рафик Загрутдинов.

К слову, недавно в Новой Москве открылась ультрасовременная крупная школа на 1325 мест. Школа "Энергия" имеет собственный лабораторно-исследовательский центр, многофункциональный амфитеатр, двухэтажное кафе и большой спортивный зал. Ранее об этом сообщили "Дни.ру".