В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.



В этом году осень в российскую столицу пришла ровно по расписанию. С началом сентября началось и похолодание. Благо, власти Москвы заранее подготовились к отопительному сезону, поэтому уже на второй неделе месяца тепло пошло по трубам. Изначально отоплением обеспечили социальные учреждения города, а в минувшее воскресенье, 18 сентября, – жилые дома.

Параллельно с началом отопительного сезона в Москве запустили горячую линию по соответствующим вопроса. Теперь жители столицы могут позвонить в Общегородской контакт-центр, чтобы уточнить необходимую информацию и оставить заявки о неполадках. Телефон для связи: +7 800 100-23-29.

Горячая линия будет функционировать в период включения теплоснабжения. Позвонить туда можно, например, если трубы в квартире остались холодными или батареи недостаточно прогрелись. Также по телефону можно сообщить об авариях, поломках и протечках в системе. Однако оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.

Как рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, по указанию мэра Москвы Сергея Собянина отопительный сезон в городе стартовал в полном объеме. Он также подчеркнул, что на всех городских объектах отопление включат в течение пяти дней.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – отметил Петр Бирюков.

Чиновник также добавил, что школы, детские сады, больницы и поликлиники уже получили тепло. На данный момент продолжается подача теплоносителя в жилые дома и офисные центры. На заключительном этапе обслуживания – предприятия торговли и промышленности.

По словам заместителя градоначальника, все работы проходят в штатном режиме, однако аварийные службы находятся в полной готовности. Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий добавил, что через горячую линию москвичи смогут уточнить, когда в их дом придет тепло.

"В этот период обычно возрастает число звонков на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", – подчеркнул он.