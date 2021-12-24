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Недвижимость
В 2022 году построят 10 станций МЦД

В 2022 году построят 10 станций МЦД

Власти Москвы подписали с ОАО "РЖД" соглашение о строительстве 10 станций на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах. Стоимость работ составит около 170 миллиардов рублей.
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Мэр столицы Сергей Собянин назвал 2021 год одним из самых плодотворных в сотрудничестве с РЖД. Градоначальник напомнил, что за это время построены дополнительные пути и эстакады для открытия МЦД-3 и МЦД-4.

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"Построено и реконструировано восемь подобных современных вокзалов. По сути дела, это действительно уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему уровню комфорта не уступают станциям метрополитена", – отметил Собянин.

На развитие центральных диаметров направят около 170 миллиардов рублей. В 2022 году будет построено 10 новых станций. Планируется завершить возведение трех новых и реконструировать семь существующих станций.

Мэр Москвы отметил, что в мире на подобные проекты уходят десятилетия. Российская столица реализует их за три-четыре года, подчеркнул градоначальник.

В четверг, 23 декабря, Собянин открыл после реконструкции станцию Матвеевская Киевского направления. В будущем она станет частью МЦД-4. Диаметр протянется на 86 километров, на нем будет 39 станций.

В ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед депутатами Мосгордумы Сергей Собянин назвал сроки запуска МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (От Железнодорожного до Апрелевки). Новые диаметры откроются в 2023-2024 годах.

Напомним, что первые два диаметра запустили в ноябре 2019 года. МЦД-1 соединил подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.

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Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Автор: 24 декабря 2021, 17:56 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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