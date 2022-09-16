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Мой район
Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район"

Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преображении районов Северное, Центральное и Южное Чертаново. Там реализуются новые транспортные проекты, реконструируются поликлиники, строятся новые социальные объекты, ведется благоустройство мест отдыха.
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С этих районов началась модернизация транспортной системы Москвы, отметил градоначальник. Он напомнил, что в 2011-2013 годах реконструировано Варшавское шоссе, для освобождения трассы от тяжелых грузовиков построен отдельный выезд с МКАД в Западное Бирюлево.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Продление Бутовской линии метро до станции "Битцевский парк" существенно разгрузило Серпуховско-Тимирязевскую ветку. Также открылись станции МЦД-2 Красный строитель и Покровское. В 2023 году полностью запустят Большую кольцевую линию метро – пассажиры "серой" ветки получат десятки новых маршрутов передвижения по городу.

"И мы рассчитываем открыть Южный участок Московского скоростного диаметра, строительство которого идет полным ходом", – отметил Собянин.

Продолжается реабилитация Битцевского лесопарка. Планируется оставить центральную часть неприкосновенной, а объекты отдыха сконцентрировать ближе к жилым кварталам. На окраинах леса создается более 10 локальных рекреационных центров, рассказал мэр.

Вдоль улицы Академика Янгеля появится "Зеленый бульвар". Уже готовы скейт-парк, памп-трек и другие объекты для любителей экстремального отдыха. А на Ясеневой аллее организован спортивно-оздоровительный маршрут.

"Основные работы по реабилитации Битцевского леса будут завершены до конца этого года", – уточнил Собянин.

Фото: Mos.ru

Летом в порядок привели парк "Каскад Кировоградских прудов", благоустроена территория около Красного пруда, проведена модернизация кордодрома. Также работы прошли на Кировоградском бульваре и территории у Храма Державной иконы Божией Матери на Чертановской улице.

В районе Чертаново Южное проходит программа реновации. В новостройку по адресу Варшавском шоссе, 139 переселяются жители семи ветхих пятиэтажек.

Обновление ждет и промышленные зоны района. Запланировано комплексное развитие участка бывшей промзоны "Красный строитель" площадью 34,5 га.

В ближайшие четыре года в районах реконструируют восемь поликлиник. Работы в трех из них уже завершены. Это городская поликлиника №2, филиал №2, Головное здание детской городской поликлиники №98 и филиал №2 этой же поликлиники, сообщил Собянин.

Фото: В. Новиков, Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2023 году по адресу Варшавском шоссе, вл. 170Е построят детский сад. В Северном Чертанове возведут новый образовательный комплекс.

Продолжается модернизация спортивных объектов. Летом открылся новый ФОК "Волна" по адресу улица Чертановская, д. 45А. На Варшавском шоссе, 158, корп.2 обустроен каток с искусственным льдом.

"А самым большим проектом является модернизация Конноспортивного комплекса "Битца". В составе комплекса будут лыжная база, зона активных видов спорта, семейное кафе и детский тематический павильон, вышка для теле-,видеосъемки и другие элементы инфраструктуры", – отметил градоначальник.

В районах активно развивается сеть учреждений культуры шаговой доступности, в том числе центры творческого образования детей. А на Красном Маяке начал работать Центр московского долголетия для жителей старшего возраста.

"Реализация этих проектов принесет жителям Северного, Центрального и Южного Чертаново комфорт городской среды и более высокое качество жизни", – заключил Собянин.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Mos.ru
Автор: 16 сентября 2022, 10:53 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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