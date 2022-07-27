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Мой район
Собянин рассказал о развитии районов Северное и Южное Бутово

Собянин рассказал о развитии районов Северное и Южное Бутово

В Южном и Севером Бутове благоустраивают зоны отдыха, открывают станции метро, магистрали и социальные объекты. О реализации программы "Мой район" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Метро и дороги

Северное и Южное Бутово начали застраивать в конце 80-х годов. Сегодня там живет более 300 тысяч человек. Расположение за МКАД было главной проблемой районов, отметил Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Расширение столицы в юго-западном направлении сделало Бутово центром Новой Москвы. "И то, что раньше было недостатком, теперь является серьезным преимуществом этих районов", – написал градоначальник в своем блоге.

В ближайшие годы построят административно-деловой центр "Коммунарка". Добираться до него будет удобно через станцию "Потапово", которую откроют через полтора-два года.

Модернизируются существующие и строятся новые транспортные артерии, связывающие Бутово с другими районами. В 2014 году Бутовскую линию продлили до "Битцевского парка" – у пассажиров появился выбор из пересадок на Серпуховско-Тимирязевскую и Калужско-Рижскую линии. Кроме того, в районе действует станция МЦД-2.

Фото: Mos.ru

Продолжается развитие дорожной сети. Реконструировано Варшавское шоссе, построена эстакада на пересечении с улицей Маршала Савицкого. В 2023 году откроется Московский скоростной диаметр.

"И, наконец, будущая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе оттянет на себя часть транспорта с МКАД и тем самым значительно разгрузит проблемную развязку МКАД и ул. Поляны", – сообщил Собянин.

Благоустройство

Одним из центров притяжения в Южном Бутово стал ландшафтный парк. В Северном благоустроили Парк в пойме реки Битцы. Качественное общественное пространство с набережной появилось вдоль Верхнего и Малого Качаловских прудов, а у ЖК "Синяя птица" организовали спортивный кластер.

Еще одна комфортная пешеходная зона обустроена в квартале 2А. Она расположена в границах улиц Куликовская, Грина и бульвара Дмитрия Донского.

Фото: Mos.ru

В 2022 году в Бутово реализуют еще несколько значимых проектов благоустройства, сообщил Собянин. В границах улиц Бунинская Аллея и Адмирала Руднева создадут "Аллею Славы". Об этом просил местный совет ветеранов.

На Ратной улице реконструируется футбольное поле. Также идет обустройство легкоатлетической дорожки, площадки для игры в настольный теннис. Запланировала реабилитация Большого и Нижнего Качаловских прудов.

Реновация и социальные объекты

В новые квартиры по программе реновации в Бутове переедут более четырех тысяч человек, сейчас идет заселение трех новостроек. Для возведения новых домов подобрано восемь стартовых площадок, отметил мэр.

"Динамично развивающиеся районы прирастают современными объектами социальной инфраструктуры. За последние годы в Бутово построено 3 детских садика и 4 школы. В ближайших планах – строительство еще одного детского сада – на пересечении улиц Поляны и Скобелевской", – рассказал градоначальник.

Фото: Mos.ru

Рядом с Бутово построен клинический центр "Коммунарка" – одна из лучших больниц России. Также в районе продолжается программа модернизации амбулаторного звена. Обновленные поликлиники работают по современному московскому стандарту.

Реконструировано головное здание детской городской поликлиники № 118. В скором времени будет обновлено еще несколько медицинских учреждений: консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиалы № 2 и № 7 и детская городская поликлиника № 118, филиалы № 2 и № 5.

Для любителей спорта открылись новые физкультурно-оздоровительные комплексы на Бунинской Аллее и Бартеневской улице. Строится спорткомплекс на бульваре Дмитрия Донского, также капитально отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс "Южное Бутово".

Ранее Собянин представил планы развития районов Люблино и Марьино, Нагатинский Затон, Выхино-Жулебино, Солнцево и Новопеределкино.

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Фото: Mos.ru
Автор: 27 июля 2022, 09:58 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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