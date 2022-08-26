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Собянин рассказал о завершении самых крупных транспортных проектов Москвы

Собянин рассказал о завершении самых крупных транспортных проектов Москвы

За последние годы транспортная ситуация в Москве значительно улучшилась.
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С 2011 года в Москве открыли 100 новых станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), появилось два Московских центральных диаметра (МЦД). Каждый год в столице строили порядка 100 километров дорог. Благодаря всему этому город поехал быстрее, и москвичи это заметили.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сейчас близятся к завершению крупные транспортные проекты: например, строительство автомобильного Московского скоростного диаметра (МСД), Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, еще двух МЦД. Как неоднократно говорил мэр города Сергей Собянин, формируется новый транспортный каркас, который послужит москвичам не одно десятилетие.

По словам градоначальника, МСД проходит по самым загруженным радиальным вылетным магистралям (например, Щелковскому, Ярославскому, Дмитровскому, Варшавскому шоссе, шоссе Энтузиастов). "Возможность, не заезжая в город, проезжать насквозь столицу и переезжать из одного округа в другой даст совершенно другую транспортную историю. И я думаю, что процентов на 20 МСД разгрузит многие вылетные магистрали", – сказал Собянин эфире телеканала "ТВ Центр".

Новая магистраль включает в себя Северо-Восточную (СВХ) и Юго-Восточную хорды (ЮВХ). Движение по первой всей первой хорде уже открыто. Скоро запустят участок между Ярославским и Дмитровским шоссе. Это значит, что в ближайшем будущем можно будет без светофоров от Бусиновской (выход на М11) через Москву до Косинской (на М12) развязки. Южная часть МСД будет готова в 2023-м.

В том же году должно состояться полное открытие Большой кольцевой линии метро, длина которой составит 70 километров. Самое большое метрокольцо в мире включит в себя 31 станцию, 22 уже открыты.

"Я уверен, что до конца года все основные строительные работы будут проведены, останется пусконаладка, монтаж какого-то специализированного оборудования. И я надеюсь, что в первом полугодии 2023 года мы точно уже введем в эксплуатацию целиком Большую кольцевую линию метро", – рассказал Собянин.

Ожидается, что Большой кольцевой линией после ее полного открытия будут пользоваться каждый день свыше миллиона человек. Через нее будут проходить будущие радиальные линии – Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая.

Уже несколько лет работают Московские центральные диаметры. На данный момент их общая длина составляет 132 километра. Открыта 61 станция.

"Самый большой прирост пассажиров происходит не из Подмосковья, а за счет жителей Москвы. Они же раньше никогда не воспринимали пригородные электрички как городской транспорт. Сегодня он мало чем отличается от нашего метро", – отметил мэр столицы.

Открытие МЦД-3 "Лениградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" запланировано на конец 2023-го – начало 2024 года. Четвертый диаметр, по словам Собянина, самый сложный, поскольку соединяет все вокзалы Москвы, кроме Павелецкого.

Проект МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" пока прорабатывается. Например, сейчас специалисты думают о соединении Ярославского и Павелецкого направлений, возможно ли сделать это с помощью большого тоннеля.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 13:19 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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