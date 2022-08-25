Собянин: сейчас в Москве благоустраивают больше двух тысяч объектов

Большую часть объектов приведут в порядок к сентябрю.



Каждый год в Москве приводят в порядок множество объектов. Работы по благоустройству ведутся в каждом районе столицы – от Медведкова до Бибирева, от Троицка до Новокосино. Город преображается благодаря программе "Мой район", которая была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Целью проекта является создание максимально комфортных условий для жизни в каждом уголке мегаполиса.

Градоначальник сообщил, что в настоящий момент приводят в порядок свыше двух тысяч объектов: дворы, скверы, парки, улицы, переулки, набережные, школьные дворы, территории детских садов. Работы на многих объектах завершатся ко Дню города. Празднование запланировано на 10 и 11 сентября.

Собянин объяснил, почему некоторые объекты не удастся полностью благоустроить до сентября. "За летний сезон их сделать невозможно. Это такие большие проекты, как парки "Покровское-Стрешнево", "Битца", "Яуза". Это просто гигантские проекты на огромной площади", – рассказал мэр Москвы в эфире телеканала "ТВ Центр".

К слову, парк "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Его общая площадь составит свыше 350 гектаров. Работы ведутся в несколько этапов – приводят в порядок отдельные участки вдоль Яузы и ее притоков. Например, продолжается реабилитация участков поймы реки вдоль Северодвинской улицы от Широкой до Енисейской.

Работа кипит и в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево". При благоустройстве учитывается концепция "пяти парков в одном". Центральная часть останется естественной заповедной зоной. У Иваньковских прудов будет досугово-рекреационная зона, рядом с усадьбой и храмом – историческая зона, а в районе родников Царевна и Лебедь – эколого-просветительская зона.

В парке "Покровское-Стрешнево" не забудут сделать спортивную зону. Она будет в северной части парка – вдоль Ленинградского шоссе. Там сделают две площадки для стритбола, зону со столами для игры в пинг-понг, площадку для воркаута, а также скейт-парк. О создании спортивного кластера в этом парке ранее писали "Дни.ру".