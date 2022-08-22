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Пешеходный мост со смотровыми площадками построят через реку Сосенка до метро "Прокшино"

Пешеходный мост со смотровыми площадками построят через реку Сосенка до метро "Прокшино"

Новый пешеходный мост особенно будет нужен жителям жилого комплекса "Прокшино".
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В последнее время в Москве строится множество мостов, причем не только автомобильные, но и пешеходные. Даже самая небольшая переправа важна для горожан и комфортного передвижения. Благодаря таким сооружениям пути до нужных объектов значительно сокращаются.

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В ближайшем будущем построят крытый пешеходный мост в Сосенском. Сооружение необходимо для того, чтобы горожане могли быстро добираться до станции метро "Прокшино" (Сокольническая линия), которая открылась три года назад. Необходимая для проведения работ документация утверждена группой компаний (ГК) "А101".

С моста, который построят над рекой Сосенка, можно будет попасть на главную пешеходную улицу жилого комплекса "Прокшино", которая ведет к лесопарку "Хованская дубрава", или же на набережную, благоустройство которой скоро завершится.

"Мост, в первую очередь, имеет практическую ценность – он сделает дорогу до метро более комфортной и станет связующим звеном между несколькими точками притяжения", – отметили в пресс-службе ГК "А101".

К слову, на набережной сделают пешеходные и велосипедные дорожки, места для отдыха. Также там установят арт-объекты, появятся детские и спортивные площадки, сервисные и досуговые объекты. Рядом откроются кафе и рестораны.

Главными точками притяжения в этом микрорайоне станут городская площадь и общественный центр "Прокшино". Там будут проводиться культурно-досуговые, детские мероприятия.

Судя по проекту, пешеходный мост со смотровыми площадками удачно впишется в ландшафт, хоть и конструкция сооружения будет довольно простой (изображения представлены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы). Плавная и извилистая форма моста будет чуть выше уровня воды.

Смотровые площадки сделают посередине моста с каждой стороны. Там можно будет сделать отличные фотографии и просто отдохнуть. Строительство самого моста завершится в третьем квартале 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что микрорайон "Прокшино" в Сосенском является одним из самых популярных в Новой Москве. Средняя цена одного квадратного метра в этом проекте составляет примерно 267 тысяч рублей. Подробнее о том писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 14:04 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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