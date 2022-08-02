На станции "Нагатинский Затон" БКЛ начали монтировать гигантскую щуку

Раскол в семье Брежневой Утехи Лолиты с красавцем Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой
партнеры
Вторник
2 августа
Лента новостей
18:12
Свалился трупом посреди улицы: загремевшему в больницу Шепелеву осталось недолго
17:24
"Имею на это право": свинтивший подобру-поздорову Сухоруков возомнил себя пупом Земли
17:05
Вот это улов! В Люберцах из пруда достали отрубленные головы животных
16:29
Раз – и нет человека: брошенная костьми в воду Гагарина не всплыла обратно
16:23
Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной
14:55
"Пожалейте!": Дети отвернулись от двуличной предательницы Лазаревой
14:54
Ради наживы: Трамп закопал труп бывшей жены на своем поле для гольфа
14:48
"На грани выживания": Тело пропавшей Асмус найдено с покусами и порезами в глуши
14:45
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
14:37
На 21-м километре МКАД бензовоз столкнулся с фурой
14:28
Из Третьяковской галереи эвакуировали 1000 человек
14:10
"Только узнала": Униженная жена Тарасова рассказала о подлом предательстве после слухов о разводе
13:56
Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации
13:54
Доля ипотечных сделок достигла 87%
13:52
Проблемы с мозгом: Странным выходкам Нагиева нашли причину
13:47
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
13:33
"Богомолов бросил": Одинокая Собчак завлекает мужиков потасканной грудью
13:03
Гниет: Издыхающий Губин поддержал разврат на могиле Шатунова
12:37
"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса
12:28
"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа
12:24
"Я не выживу": Зверски избитая в Латвии выскочка Хаматова мучается из-за боли
12:23
Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна
11:57
Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
11:56
Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России
11:39
Под Владимиром утонул мужчина
11:27
"Сильный токсин": Раскрыта настоящая причина смерти Шатунова
11:21
Ванная с террасой, кухня из мрамора: певица Ханна показала роскошный особняк
11:09
В России не осталось доступного жилья
10:55
В Москве подорожала недвижимость
10:45
Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву
10:23
"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники
10:04
Дрочи булки: возбужденные от спермы и алкоголя геи лезли друг на друга под Гулькину и "Вороваек"
09:59
"Антирусский нарратив": в Сербии назвали бенефициаров конфликта с Косово
09:49
"Бесконечно любим": Забывшая мужа на чужбине Нетребко стонет от прикосновений горячего итальянца
09:28
"Трется передом и задом": Волочкова раздавила почесавшую при людях промежность Бузову
09:09
"Сгорела за несколько часов": В детском лагере зафиксирована первая смерть от вирусного менингита
09:08
Украине ничего не светит: Болтон раскритиковал Байдена за нерешительность
09:05
Не смогла сказать "нет": Пьяная Алентова стала жертвой грязных приставаний мужа известной актрисы
06:03
"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение
04:11
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
02:36
Колхоз: атаковавших детскую площадку свиней сняли на видео
00:02
Ильин день: что нельзя делать 2 августа
22:56
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
22:22
"Смерть или ***": Ушедший в монастырь народный артист несет крест за бесноватого родственника
22:07
"До слез": содрогающаяся в молитвах Волочкова потеряла отца-инвалида
21:48
Орудовал ножом и грозился убить: жертв старого педофила разыскивают в Иркутской области
21:09
"Да пошла она на!": выставленный из дома Матвеев отпустил блудницу Боярскую скакать по чужим ширинкам
20:46
Как вывести пятна с мебели: назван простой способ
19:57
"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце
19:44
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями
Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На станции "Нагатинский Затон" БКЛ начали монтировать гигантскую щуку

На станции "Нагатинский Затон" БКЛ начали монтировать гигантскую щуку

Большая кольцевая линия (БКЛ) остается главным проектом столичного метростроя.
прочитано 78 раз

Близится к завершению строительство Большой кольцевой линии московского метрополитена. Пока открыты 22 станции из 31, девять уже готовят к вводу в эксплуатацию.

ПО ТЕМЕ

Собянин объявил о скором завершении строительства северо-восточного участка БКЛ

Собянин: пересадочный узел "Серп и Молот" будет одним из крупнейших в Москве

В настоящий момент на станции "Нагатинский Затон" монтируется огромное мозаичное панно – гигантская щука (14х3,6 метров), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Поскольку станция располагается возле воды, было решено украсить ее фигурами рыб, которые обитают в местных реках.

12 мозаичных панно станут главным художественным элементом в оформлении "Нагатинского Затона", по шесть на каждой путевой стене. Четыре композиции уже готовы – "Карась", "Бычок", "Ротан" и "Голавль". На противоположной стороне скоро начнут монтировать панно "Налим" и "Окунь", рассказал гендиректор "МИП-Строй № 1" (ГК "Мосинжпроект") Константин Маслаков.

"Все изображения рыб выполняются из натурального камня и декоративного материала смальта в технике мозаичного панно", – добавил он.

Мелкие элементы мозаики собираются в мастерской в более крупные фрагменты, потом их привозят на готовящуюся к вводу в эксплуатацию станцию. Уже на "Нагатинском Затоне" под форму каждой части мозаики аккуратно выпиливают мрамор, и все элементы собирают в одну композицию. Это, действительно, ювелирная работа.

Восточный участок БКЛ включает в себя станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Ожидается, что благодаря запуску этого участка улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов на юго-востоке Москвы.

Как строится Большая кольцевая линия, можно узнать на выставке "Искусство строить метро #БКЛ". Она открылась в понедельник, 1 августа, на Тверском бульваре – между Тверской улицей и Сытинским переулком.

На каждом из 32 стендов представлена одна из станций большого кольца: с одной стороны – фото готовой платформы или проектное изображение, а с другой – снимки, сделанные во время строительства. Поскольку станций 31, 32-й стенд посвящен информации о проекте.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: пресс-служба АО ''Мосинжпроект''
Автор: 2 августа 2022, 17:09 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву

Что с Примадонной?
Шоу-бизнес

Дрочи булки: возбужденные от спермы и алкоголя геи лезли друг на друга под Гулькину и "Вороваек"

Это не какая-то шняга!
Шоу-бизнес

"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа

Певица грустит
Шоу-бизнес

"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники

Дела плохи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Вот это улов! В Люберцах из пруда достали отрубленные головы животных
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
Под Владимиром утонул мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+