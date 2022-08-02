На станции "Нагатинский Затон" БКЛ начали монтировать гигантскую щуку

Большая кольцевая линия (БКЛ) остается главным проектом столичного метростроя.

Близится к завершению строительство Большой кольцевой линии московского метрополитена. Пока открыты 22 станции из 31, девять уже готовят к вводу в эксплуатацию.

В настоящий момент на станции "Нагатинский Затон" монтируется огромное мозаичное панно – гигантская щука (14х3,6 метров), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Поскольку станция располагается возле воды, было решено украсить ее фигурами рыб, которые обитают в местных реках.

12 мозаичных панно станут главным художественным элементом в оформлении "Нагатинского Затона", по шесть на каждой путевой стене. Четыре композиции уже готовы – "Карась", "Бычок", "Ротан" и "Голавль". На противоположной стороне скоро начнут монтировать панно "Налим" и "Окунь", рассказал гендиректор "МИП-Строй № 1" (ГК "Мосинжпроект") Константин Маслаков.

"Все изображения рыб выполняются из натурального камня и декоративного материала смальта в технике мозаичного панно", – добавил он.

Мелкие элементы мозаики собираются в мастерской в более крупные фрагменты, потом их привозят на готовящуюся к вводу в эксплуатацию станцию. Уже на "Нагатинском Затоне" под форму каждой части мозаики аккуратно выпиливают мрамор, и все элементы собирают в одну композицию. Это, действительно, ювелирная работа.

Восточный участок БКЛ включает в себя станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Ожидается, что благодаря запуску этого участка улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов на юго-востоке Москвы.

Как строится Большая кольцевая линия, можно узнать на выставке "Искусство строить метро #БКЛ". Она открылась в понедельник, 1 августа, на Тверском бульваре – между Тверской улицей и Сытинским переулком.

На каждом из 32 стендов представлена одна из станций большого кольца: с одной стороны – фото готовой платформы или проектное изображение, а с другой – снимки, сделанные во время строительства. Поскольку станций 31, 32-й стенд посвящен информации о проекте.