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Собянин объявил о скором завершении строительства северо-восточного участка БКЛ

Собянин объявил о скором завершении строительства северо-восточного участка БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии метро. Строительство находится на завершающей стадии.
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Градоначальник отметил, что метростроители сосредоточили усилия на Большой кольцевой линии, осталось два больших участка. Один из них – северо-восточный, он состоит из семи станций.

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Северо-восточный участок БКЛ построен на 95%

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Четыре станции уже введены и работают, три находятся в завершающей стадии строительства, идут отделочные и инженерные работы, близки к окончанию пусконаладочные работы", – уточнил мэр.

Территория у строящихся станций благоустраивается. Липовая аллея у метро "Сокольники" будет восстановлена по просьбе местных жителей, уточнил Собянин.

По его словам, благоустройство завершится в ближайшие месяцы. Градоначальник не исключил, что работы закончатся ко Дню города.

Станции "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники" готовы почти на 80%. Их планируется запустить к концу 2022 года, сообщил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Открытие северо-восточного участка БКЛ от "Нижегородской" до "Савеловской" улучшит транспортную ситуацию в Алексеевском, Басманном, Бутырском, Красносельском и других районах Москвы с общим населением порядка 900 тысяч человек. Также снизится нагрузка на действующие линии метро – Арбатско-Покровскую, Калининскую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую.

Пассажирам станет удобнее добираться до Рижского и Савеловского вокзалов. Кроме того, снизится интенсивность движения на прилегающих к новым станциям улицах, что улучшит экологическую обстановку в столице.

Впервые о создании Большой кольцевой линии столичного метро заговорили в 1960-е годы, но тогда эти планы реализовать не удалось. Решение о строительстве нового пересадочного контура принял в 2011 году Сергей Собянин.

Большое кольцо состоит из 31 станции. Большая часть линии уже открыта, пассажирам доступны 22 станции. Полностью завершить строительство БКЛ планируется к началу 2023 года. В дальнейшем от нее протянут новые линии подземки.

За последние 10 лет в Москве построили 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2).

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Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 20 июля 2022, 18:17 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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