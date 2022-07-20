Собянин объявил о скором завершении строительства северо-восточного участка БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии метро. Строительство находится на завершающей стадии.

Градоначальник отметил, что метростроители сосредоточили усилия на Большой кольцевой линии, осталось два больших участка. Один из них – северо-восточный, он состоит из семи станций.

"Четыре станции уже введены и работают, три находятся в завершающей стадии строительства, идут отделочные и инженерные работы, близки к окончанию пусконаладочные работы", – уточнил мэр.

Территория у строящихся станций благоустраивается. Липовая аллея у метро "Сокольники" будет восстановлена по просьбе местных жителей, уточнил Собянин.

По его словам, благоустройство завершится в ближайшие месяцы. Градоначальник не исключил, что работы закончатся ко Дню города.

Станции "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники" готовы почти на 80%. Их планируется запустить к концу 2022 года, сообщил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Открытие северо-восточного участка БКЛ от "Нижегородской" до "Савеловской" улучшит транспортную ситуацию в Алексеевском, Басманном, Бутырском, Красносельском и других районах Москвы с общим населением порядка 900 тысяч человек. Также снизится нагрузка на действующие линии метро – Арбатско-Покровскую, Калининскую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую.

Пассажирам станет удобнее добираться до Рижского и Савеловского вокзалов. Кроме того, снизится интенсивность движения на прилегающих к новым станциям улицах, что улучшит экологическую обстановку в столице.

Впервые о создании Большой кольцевой линии столичного метро заговорили в 1960-е годы, но тогда эти планы реализовать не удалось. Решение о строительстве нового пересадочного контура принял в 2011 году Сергей Собянин.

Большое кольцо состоит из 31 станции. Большая часть линии уже открыта, пассажирам доступны 22 станции. Полностью завершить строительство БКЛ планируется к началу 2023 года. В дальнейшем от нее протянут новые линии подземки.

За последние 10 лет в Москве построили 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2).