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Собянин: пересадочный узел "Серп и Молот" будет одним из крупнейших в Москве

Собянин: пересадочный узел "Серп и Молот" будет одним из крупнейших в Москве

Сергей Собянин рассказал об особенностях транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Серп и Молот".
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В Москве продолжают обустраивать большие транспортно-пересадочные узлы – комфортные и удобные для пассажиров места как в жаркий солнечный день, так и в ненастье. Одним из крупнейших ТПУ станет "Серп и Молот". Он свяжет два Московских центральных диаметра (второй и четвертый), а также две станции метро – "Римскую" и "Площадь Ильича".

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что сюда перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции "Москва-Товарная". "Завершить строительство ТПУ планируем в 2024 году", – сообщил градоначальник.

Это место очень оживленное, поэтому здесь просто необходимо построить транспортно-пересадочный узел. Люди пересаживаются с Калининский и Люблинско-Дмитровской линий метро на электрички. Пока здесь останавливаются только поезда МЦД-2, а в будущем начнут забирать пассажиров составы МЦД-4.

Кстати, этот ТПУ расположится на границе исторической части города и современной застройки. Перед проектировщиками поставлена непростая задача. Им необходимо сохранить архитектуру местности и взять во внимание новые тренды в строительстве. Чтобы соответствовать требованиям, было решено оформить транспортно-пересадочный узел в светлых тонах, использовать стекло и сделать "кирпичную" отделку.

На наземных станциях и возле них сделают навесы, комфортные места ожидания, появятся сервисы для пассажиров. "Ожидается, что уже в 2025 году им будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров в сутки", – написал Собянин.

К слову, в настоящий момент в столице создается сразу несколько крупных транспортно-пересадочных узлов: в частности, "Окружная", "Марьина Роща", "Печатники". На последнем в 2022 году открылся пригородный вокзал МЦД-2 и строится станция Большой кольцевой линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о завершении самых сложных работ на станции БКЛ "Печатники" после того, как посетил место строительства. Весной этого года осуществлялась проходка не только над действующей линией метрополитена, но и под ней. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 15:48 Источник: Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" ✓ Надежный источник

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