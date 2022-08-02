Реконструкция станции Переделкино будущего МЦД-4 завершится к концу 2022 года

В ближайшие годы в Москве появится еще два Московских центральных диаметра (МЦД).

В Москве вовсю идет подготовка к запуску третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3, МЦД-4). В настоящий момент модернизируют железнодорожную инфраструктуру будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский". На данном маршруте построят и реконструируют в общей сложности 11 остановочных пунктов.

Так, реконструкция станции Переделкино выполнена на 67%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Специалисты продолжают работать в вестибюлях станции и подземном распределительном зале. Пассажирские платформы с навесами уже готовы.

Ведутся работы и возле остановочного пункта. Прилегающая территория будет благоустроена. Появятся пешеходные дорожки, газоны и зеленые зоны. Об этом также рассказал Бочкарев.

К слову, до конца 2022 года завершится реконструкция станций Мещерская, Лесной городок и Очаково, которые располагаются на Киевском направлении.

Протяженность будущего четвертого диаметра составил почти 90 километров. Конечными станут станции Апрелевка (Киевское направление) и Железнодорожная (Горьковское направление). На МЦД-4 включит в себя 37 станций. С 17 станций можно будет пересесть на метро. Запуск диаметра запланирован на 2023-2024 годы.

Говоря о развитии района Ново-Переделкино, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроен парк "Буратино", построены станции метро "Новопеределкино" и "Боровское шоссе", храм Игоря Черниговского и храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Орлово, детский сад на 95 мест, три гаражных комплекса, спортивный объект на улице Федосьино.

Также в районе открыты Воскресная школа, центр госуслуг "Мои документы", спортивная школа олимпийского резерва и эстакада через железнодорожную станцию "Переделкино". В дальнейшем благоустройство Ново-Переделкина продолжится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о переменах в Ново-Переделкине. Градоначальник говорил о развитии транспортной инфраструктуре в районе, в том числе о запуске МЦД-4. Его слова приводили "Дни.ру".