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Станция МЦД-2 Марьина Роща готова более чем наполовину

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Станция МЦД-2 Марьина Роща готова более чем наполовину

Станция МЦД-2 Марьина Роща войдет в состав одноименного транспортного узла. В настоящий момент ее готовность составляет 51%, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.
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Завершается возведение конструкций надземного пешеходного перехода между вестибюлями будущей станции. Они расположены на улице Веткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи.

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"В вестибюлях начали отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем", – отметил Бочкарев.

По его слова, станция готова на 51%. Работы завершатся в конце текущего года. Пассажиры смогут перейти с МЦД Марьина Роща на Большую кольцевую линию.

До конца года откроется 10 станций Московских центральных диаметров, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин.

Так, на МЦД-4 реконструируют станции Очаково и Мещерская. Четвертый диаметр планируется запустить в 2023 году.

Первые два диаметра открыты в 2019 году. Они объединили подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. Третий и четвертый диаметры (МЦД-3 и МЦД-4) планируется запустить в 2023-2024 годах.

По МЦД ходят современные поезда "Иволга" с кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками. Диаметры работают по графику метрополитена – с 5:30 до часа ночи.

Интервал движения поездов – несколько минут в часы пик. Благодаря гибкой тарифной системе МЦД и оплате проезда с помощью карты "Тройка" москвичи и жители области могут экономить на поездках до 50%.

Фото: Mos.ru
Автор: 25 июля 2022, 17:19 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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