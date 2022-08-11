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В Москве появится 27 станций метро до конца 2024 года

В Москве появится 27 станций метро до конца 2024 года

22 строящиеся станции московского метро получили официальные названия.
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Сейчас в Москве строят 29 станций метро, 27 из которых откроются до конца 2024 года. К тому времени будет построено 64,6 километра новых линий. Главным проектом московского метростроения остается Большая кольцевая линия (БКЛ), длина которой составит 70 километров. Осталось открыть всего девять станций БКЛ.

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Также продолжается строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Продлеваются Сокольническая, Люблинско-Дмитровская и Солнцевская линии.

Недавно 22 строящиеся станции метро получили официальные названия. Были учтены мнения участников проекта "Активный гражданин". Так, новая конечная станция Сокольнической линии метро будет называться "Потапово". Она появится между улицей Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево, Бутово, Варшавское шоссе.

Проектируемая станция на Люблинско-Дмитровской линии (между "Кожуховской" и "Печатники") рядом с Проектируемым проездом № 1423 и Южнопортовой улицей получила название "Южный порт". Сейчас там находится одноименная промышленная зона, которая будет реорганизована по программе "Индустриальные кварталы".

Также утверждены названия четырех станций Троицкой линии. Станция "Новаторская" появится на улице Новаторов, а "Генерала Тюленева" – рядом с пересечением улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан. "Кедровая" и "Ватутинки" расположатся вдоль Калужского шоссе: первая – рядом с Армейской улицей, вторая – вблизи примыкания к Проектируемому проезду № 7166.

Известно, как будут называться восемь станций будущей Билюлевской линии: "ЗИЛ", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская". А на Рублево-Архангельской линии расположатся станции "Звенигородская", "Народное ополчение", "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая роща".

У двух станций БКЛ тоже появились официальные названия. Вблизи пересечения Коломенской улицы с Коломенской набережной откроется станция "Нагатинский Затон". Кросс-платформенная станция "Нижегородская" уже есть, однако пока она используется лишь наполовину для Некрасовской линии метро.Теперь официально будет называться «Нижегородская» и станция БКЛ.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2022, 13:20 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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