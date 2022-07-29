С 2011 года в Москве построили 14 футбольных полей

Еще два спортивных объекта находятся на этапе строительства. Работы планируется звершить до конца 2022 года.



Здоровый образ жизни давно стал трендом для жителей российской столицы, поэтому власти прикладывают огромные усилия, чтобы в каждом районе открывались современные, комфортные и доступные спортивные центры. В городе постоянно строятся придомовые спортивные площадки, ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы, зоны для занятий йогой или на тренажерах, бассейны и футбольные поля.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, одних только футбольных полей с 2011 года в столице открылось 14 единиц. Кроме того, еще два объекта площадью около десяти тысяч квадратных метров находятся на этапе строительства. Работы планируется завершить до конца 2022 года.

По словам чиновника, приоритетным направлением деятельности властей Москвы сегодня остается развитие спортивной инфраструктуры, в том числе, строительство футбольных полей как для профессионалов, так и для любителей. Кроме того, без внимания не остаются и детские спортивные школы.

"Среди знаковых объектов, введенных в разных районах города, можно вспомнить реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники", футбольные поля с инфраструктурой для центра образования "Чертаново" и СШОР №94 "Рублево", – напомнил Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что в текущем году в Ясенево специалисты завершили строительство профессионального футбольного поля с подогревом и необходимой инфраструктурой. Кроме того, в городе завершилась реконструкция стадиона "Москвич" в районе Текстильщики.

Еще два футбольных поля, а также соответствующая инфраструктура до конца 2022 года появятся в Зеленограде. По словам чиновника, один из объектов откроется в составе школы №112 "Спутник" Москомспорта. В новом здании ФОКа можно будет играть не только в футбол.

"В трехэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 9 тыс. кв. метров воспитанники смогут не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта – гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и гимнастикой», – уточнил заместитель мэра", – подчеркнул заместитель главы столичного региона.

