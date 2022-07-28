Собянин рассказал об открытии музея транспорта Москвы

Сергей Собянин отметил, что для открытия музея власти намерены провести реставрацию Гаража Мельникова на Новорязанской улице.

Власти российской столицы прикладывают большие усилия не только для реконструкции памятников истории и архитектуры, но и для строительства новых точек притяжения. В городе активно открываются спортивные площадки, зоны отдыха и территории искусств. К примеру, в 2024 году в Москве появится музей транспорта.

Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин. По его словам, для открытия экспозиции власти намерены провести реставрацию знаменитого Гаража Мельникова на Новорязанской улице. Мэр Москвы отметил в своем телеграмм-канале, что здание было построено в начале 1930-х годов, а с 1940-х по 2015 год на его территории базировался четвертый автобусный парк.

Сейчас архитектурному памятнику, по словам градоначальника, необходимо вернуть исторический облик. Так, специалисты намерены восстановить фронтоны, фонарь на кровле, а также утраченные витражи. К слову, проект реставрации разработан архитекторами Юрием Григоряном и Борисом Савиным.

"В 2024 году планируем открыть в Гараже постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы", – подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра города, посетители экспозиции смогут познакомиться с историей городского наземного транспорта и метро. Кроме того, на территории музея будет работать библиотека технической и популярной литературы.

Сергей Собянин добавил, что в прилегающем к зданию парке будет открыт павильон для занятий автомобилестроением. Его смогут посещать как взрослые, так и самые юные москвичи. Он также обратил внимание на доступность будущего музея.

"Музей транспорта Москвы будет в пешей доступности от крупнейшего ТПУ "Площадь трёх вокзалов". Напротив входа в Гараж сделаем остановку наземного транспорта", – подчеркнул градоначальник.

По словам главы столичного региона, недалеко от музея будет обустроено новое общественное пространство. На его территории откроются фудмолл, бизнес-кластер, предприятия торговли, кинопаркинг, а также, гастрономические проекты.

Добавим, что сегодня в фондах столичного музея транспорта находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей: такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело– и мототехники.

