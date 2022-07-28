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"Город идей": москичи могут внести предложения по развитию ВДНХ

"Город идей": москичи могут внести предложения по развитию ВДНХ

С началом обсуждений на платформе "Умный город" откроются четыре тематических раздела: "ВДНХ парковая", "ВДНХ развлекательная (события)", "День развлечений на ВДНХ" и "ВДНХ гастрономическая".
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Сегодня ВДНХ является одним из главных музейных, развлекательных и спортивных парков нашей страны. Однако власти города продолжают масштабную реконструкцию и развитие главной выставки России.

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Казалось бы, еще каких-то 10-15 лет назад многие павильоны ВДНХ находились в аварийном состоянии, а территория выставки больше напоминала стихийный рынок с обилием яркой рекламы. Ситуация благополучно удалось исправить. Меж тем, сегодня власти Москвы готовы продолжить работы по благоустройству с учетом предложений горожан.

С этой целью они до 1 августа принимают заявки от жителей через цифровой портал "Умный город". Москвичи могут внести предложения по развитию спортивных сообществ, а также созданию развлекательных маршрутов. Кроме того, от горожан ждут идей относительно развития каналов информирования о жизни ВДНХ.

К слову, проект по модернизации ВДНХ на основе предложений граждан приурочен ко дню рождения выставочного комплекса. В августе ему исполнится 83 года. Соответственно, москвичи могут отправлять заявки до 1 августа.

С началом обсуждений на платформе "Умный город" откроются четыре тематических раздела: "ВДНХ парковая", "ВДНХ развлекательная (события)", "День развлечений на ВДНХ" и "ВДНХ гастрономическая". Участники проекта должны будут рассказать, за что они любят выставочный комплекс, почему им нравится посещать его, какие события привлекают и, конечно, какие гастрономические продукты следует вернуть.

Оценивать заявки горожан будут эксперты. Жюри отберет лучшие предложения и направит их на открытое голосование. Соответственно, власти российской столицы реализуют на территории ВДНХ те идеи, которые наберут наибольшее количество голосов.

Важно отметить, что сегодня в Москве активно развиваются и благоустраиваются многие общественные пространства. К примеру, масштабные работы проводятся в парке "Кусково". С учетом особенностей ландшафта специалисты намерены установить там шесть входных групп, выполненных в разных стилях, а также административный павильон.

Так, основные и второстепенные входы около усадьбы будут выполнены в классическом стиле, а в природной части – в лесном. В помещениях входных групп в зависимости от их площади разместят комнаты матери и ребенка, буфеты, пункты проката, комнаты охраны и туалеты. Павильоны оснастят витражным остеклением. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

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Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 17:15 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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