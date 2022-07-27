В Москве построят новый пешеходный мост через Яузу

Развитие городской транспортной системы остается приоритетным направлением деятельности властей российской столицы. В Москве активно строятся долговечный дорожный каркас, отвечающий мировым стандартам, особенно в области безопасности водителей и пешеходов. Новый скоростной диаметр, хорды, развязки и магистрали связывают каждый район Москвы, обеспечивая местных жителей доступной инфраструктурой, а действующие пути – разгрузкой и увеличением потоков.
Без внимания не остаются и пустующие пространства под эстакадами и железными дорогами. Эти площади редко используются из-за трудной доступности. Однако власти организовывают заброшенные территории таким образом, чтобы создать для местных жителей как можно больше комфортных зон для прогулок, отдыха и спорта на свежем месте.
Так, в подмостовом пространстве Московского центрального кольца и Северо-Восточной хорды в скором времени появится пешеходный мост, оснащенный дорожками для велосипедистов. Протяженность моста составит 100 метров.
Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитет по архитектуре и градостроительству. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, мост будет возведен через реку Яузу.
"Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и, тем более, он не годится для занятий спортом. Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города", – уточнил чиновник.
Новый объект будет возведен недалеко от станции метро "Ботанический сад". Как подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь столичных районов Свиблово и Ростокинский. Она также отметила, что жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования.
В рамках проекта благоустройства подмостового пространства МЦК специалисты намерены проложить велосипедные, пешеходные и беговые дорожки вдоль реки Яузы. Новый проект позволит создать единую структуру парковых зон Москвы, в которую также войдут "Свибловские пруды", "Леоновская роща" и парк "Сад будущего".