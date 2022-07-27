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Входные группы парка "Кусково" обустроят в разных стилях

Входные группы парка "Кусково" обустроят в разных стилях

Проект строительства учитывает особенности ландшафта. Павильоны планируется оснастить витражным остеклением.
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Одним из любимейших мест отдыха жителей и гостей российской столицы является парк "Кусково". Москвичи приходят туда с семьями, чтобы прогуляться на чистом воздухе и насладиться живописными ландшафтами. Власти города тоже не оставляют без внимания данное пространство – сейчас проходят работы по реабилитации лесопарка. Постепенно в зоне отдыха строятся новые объекты инфраструктуры.

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Раньше у парка "Кусково" не было оформленных входов и соответственно не было пунктов проката, туалетов, точек общепита у входных павильонов. Ситуацию решено исправить в рамках благоустройства. Теперь попасть в зону отдыха можно будет сразу через шесть входных групп. Примечательно, что специалисты оформят их в разных стилях.

К примеру основные и второстепенные входы около усадьбы будут выполнены в классическом стиле, а в природной части – в лесном. Дополнительно специалисты обустроят седьмой павильон – административный. В помещениях входных групп в зависимости от их площади разместят комнаты матери и ребенка, буфеты, пункты проката, комнаты охраны и туалеты.

Как рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, работы по возведению четырех входов и административного павильона уже начались. Специалисты, по его словам, уже подготовлены основания, а сейчас выполняют устройство гидроизоляции и заземления.

"Затем с помощью металлокаркаса сформируют конструктив помещений. После приступят к устройству витражного остекления, кровли, внутренних перегородок, дверей и к внутренней отделке помещений. На финальном этапе останется задекорировать павильоны входных групп", – добавил чиновник.

Важно отметить, что проект строительства учитывает особенности ландшафта. Так, павильоны планируется оснастить витражным остеклением, чтобы они были менее заметны на фоне парка. Размеры входных групп будут отличаться.

«Декор павильонов на входах около усадьбы Шереметевых будет минималистичным. Их оформят классическими элементами из стеклофибробетона, формирующими входную арку, и карнизом. Фальшколонны арки и карниз будут перекликаться с элементами исторического фасада усадьбы", – уточнил Сергей Мельников.

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Фото: проектное решение / mos.ru
Автор: 27 июля 2022, 17:13 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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