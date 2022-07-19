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Собянин представил планы развития районов Люблино и Марьино

Собянин представил планы развития районов Люблино и Марьино

Районы Люблино и Марьино с каждым годом будут становиться комфортнее для повседневной жизни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об их развитии градоначальник рассказал в своем блоге.
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Город Люблино вошел в состав Москвы более 60 лет назад, а район Марьино построили с нуля. Собянин напомнил, что традиционно главным их недостатком считалась экология: неприятные запахи от нефтеперерабатывающего завода и очистных сооружений доставляли неудобства местным жителям.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Реконструкция проблемных объектов началась в 2011 году. Сооружения Курьяновских очистных перекрыли специальными крышками, оборудовали газоочистными установками. А модернизация НПЗ позволила сократить выбросы в четыре раза.

Марьино и Люблино обеспечены станциями метро, но в начале 2023 года откроется юго-восточный участок Большой кольцевой линии – у местных жителей будет еще больше вариантов передвижения по городу.
Кроме того, на юго-востоке столицы действует линия МЦД-2 с четырьмя станциями. Из них "Курьяново" построена с нуля по просьбе местных жителей, отметил мэр Москвы.

Фото: Mos.ru

В конце нулевых годов самым проблемным участком в столице был перекресток Люблинской улицы и Волгоградского проспекта. После реконструкции передвигаться по нему стало гораздо проще. Также капитально отремонтирован Братеевский мост, модернизирована Бесединская развязка на МКАД.

"Но главные дорожные проекты для Марьино и Люблино – еще впереди. Это Юго-Восточная хорда (Московский скоростной диаметр) и Южная рокада с развязкой на МКАД.А также дублер Люблинской улицы от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой", – написал градоначальник.

Главное место отдыха жителей Марьина – Парк 850-летия Москвы. После благоустройства он стал одной из лучших спортивно-рекреационных зон города. Также привели в порядок Дюссельдорфский парк, парк "Усадьба Люблино", благоустроены Аллея семьи, скверы Люблинский, имени Чехова, имени Судакова и другие общественные пространства.

Фото: Mos.ru

В районах благоустроили десятки улиц, дворов и школьных территорий. По просьбе местных жителей городские службы приводят в порядок квартал между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк.

"Планируем реализовать большой проект по благоустройству прудов-регуляторов – одной из главных достопримечательностей Марьино", – сообщил Собянин.

Люблино стал одним из центров реновации. Предстоит расселить 152 ветхих дома. Жители 30 пятиэтажек переселяются в девять новостроек. Для нужд программы подобрано 18 стартовых площадок.

Обновляется не только жилье, но и социальные объекты. Комплексно реконструирован филиал №3 детской городской поликлиники №148, филиал №1 детской городской поликлиники №150 и другие учреждения. На Цимлянской улице открылся детский сад на 140 мест.

В ближайшие годы развитие социальной сферы районов продолжится, подчеркнул мэр. По его словам, планируется реконструировать основное здание и филиал № 1 городской поликлиники № 36, филиал № 2 городской поликлиники № 19, филиалы № 2 и № 3 детской городской поликлиники № 150 и филиал № 2 детской городской поликлиники № 148.

Фото: Mos.ru

Жители Люблино и Марьино могут пользоваться новыми физкультурно-оздоровительными комплексами на Марьинском бульваре, улицах Белореченская и Марьинский Парк. На Люблинской улице открылся центр госуслуг "Мои документы" и Центр московского долголетия. Новым местом притяжения стала фестивальная площадка на улице Перерва.

На прошлой неделе Собянин представил планы развития Выхино-Жулебино. В районе появились новые станции метро и дороги, реконструированы поликлиники и другие социальные объекты, благоустроены общественные места.

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Фото: Mos.ru
Автор: 19 июля 2022, 10:32 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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