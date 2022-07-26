В проекте "Активный гражданин" стартовала археологическая викторина

С 2011 года московские археологи во время раскопок нашли 75 тысяч артефактов – монеты, берестяные грамоты и многое другое. Например, в парке "Зарядье" нашли настоящий клад – 43 тысячи серебряных копеек XV-XVII веков. Это место стало крупнейшей археологической площадкой последних лет.

На сайте проекта "Активный гражданин" стартовала викторина "Находки археологов в Москве". Жители смогут проверить свои знания и узнать о прошлом столицы, интересных фактах о ней. Участникам будет начислено 20 баллов, и еще пять – за каждый правильный ответ. Их можно обменять на сувениры или направить на благотворительность.

В археологической викторине представлено восемь заданий, подготовленных специалистами Мосгорнаследия. Принять участие можно до 5 августа 2022 года.

"Присоединяйтесь к "Большой викторине" и следите за тем, как развивается любимый город!" – говорится на сайте "Активного гражданина".

Кстати, подобные викторины появляются на сайте проекта каждые две недели. К примеру, еще можно принять участие в голосованиях из серии "Лето активного гражданина" – выбрать самый красивый мост столицы, лучшие площадки для занятий экстремальными видами спорта, оценить проекты благоустройства.

Напомним, портал "Активный гражданин" была запущен в 2014 году. За восемь лет его участниками стали более шести миллионов человек. Эти люди решают, какие улицы, дворы и парки будут благоустроены, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.

К слову, не так давно участники "Активного гражданина" выбрали место для площади Луганской Народной Республики в Москве. Они решили, что территория возле посольства Великобритании подходит идеально. Также участники проекта назвали место у дипмиссии США площадью Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось о голосовании "Как звучит Московский транспорт?" на портале "Активный гражданин". В выборе мелодии приняли участие свыше 110 тысяч человек. Самая узнаваемая и запоминающаяся часть мелодии станет джинглом с уникальным звучанием для каждого вида транспорта. Подробнее об этом писали "Дни.ру".