Москвичи выберут лучшие площадки для занятий экстремальными видами спорта

На победу в новом голосовании на сайте "Активный гражданин" претендует высотный веревочный парк на ВДНХ.

Благодаря запущенному в 2014 году проекту "Активный гражданин", жители принимают активное участие в улучшении Москвы. Они делятся полезными идеями, предлагают эффективные решения, принимают участие в опросах, высказывают свое мнение по благоустройству, делятся предложениями о работе поликлиник, библиотек и центров госуслуг. За все время к проекту присоединились почти шесть миллионов человек.

Недавно на сайте "Активный гражданин" началось голосование из серии "Лето активного гражданина", посвященное местам для занятий экстремальными видами спорта. Участники проекта выберут, в каком парке или общественном пространстве находится лучшая площадка для активного отдыха. В опросе представлено пять вариантов. Также можно написать свой.

Так, на ВДНХ открыт высотный веревочный парк. Там можно прогуляться по подвесным элементам (16 метров от земли), преодолеть различные препятствия и прокатиться на гигантских качелях. Кстати, этот веревочный парк на искусственных опорах является самым большим в России.

В опросе представлена и троллейная трасса длиной более 400 метров. Она находится в парке Олимпийской Деревни. Там пристегивают к стальному тросу и отпускают в полет над водой. Также можно проголосовать за вейт-парк, что располагается в "Сокольниках", трассу в "Филях" и скейт-парк в "Перовском".

Это не последнее голосование из серии "Лето активного гражданина". Участники проекта продолжат выбирать самые любимые места для отдыха и интересного времяпрепровождения в столице. Также они могут проверить себя на внимательность и удачу. В текстах голосований спрятаны буквы и цифры промокодов. Те, кто найдут зашифрованные символы, смогут принять участие в акции. Победителям начислятся дополнительные баллы, вручат билеты в городские музей, сувениры и пригласительные билеты на мероприятия.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" выбрали место для площади Луганской Народной Республики. Голосующие решили, что такой станет территория у посольства Великобритании в Москве. Подробнее об этом писали "Дни.ру".