Москвичи на "Активном гражданине" смогут выбрать звуковой образ столичного транспорта

Музыканты и композиторы прислали более 150 мелодий, из которых эксперты выбрали пять.



Те москвичи, которые принимаю участие в голосованиях проекта "Активный гражданин", вносят вклад в развитие столицы. Они решают, как будет выглядеть район или улица, как должны работать городские поликлиники, библиотеки или центры госуслуг, как называть новые станции метро и улицы.

А недавно было запущено голосование "Как звучит Московский транспорт?". На сайте проекта "Активный гражданин" необходимо проголосовать за одну мелодию из пяти. Победившая композиция станет основой аудиобренда транспорта столицы. Запуск единого звукового образа запланирован на осень 2022 года.

Главная мелодия будет звучать, например, при звонке в колл-центр московского транспорта, перед голосовыми объявлениями на эскалаторах и в вестибюлях, на официальных мероприятиях транспортного комплекса, в корпоративных фильмах и других проектах.

Самая узнаваемая часть мелодии станет джинглом с уникальным звучанием для каждого вида транспорта.

Еще в апреле музыканты и композиторы отправили в столичный департамент транспорта Москвы более 150 мелодий, из которых эксперты выбрали пять лучших. ИЗ них и должны горожане определить самую интересную и запоминающуюся, по их мнению, композицию.

"Главная музыкальная тема московского транспорта будет понятна каждому поколению: и самым молодым пассажирам, и тем, кто пользуется транспортом уже десятки лет", – говорится на сайте "Активного гражданина".

Благодаря звуковому оформлению образ московского транспорта станет уникальным и более запоминающимся. Пассажиры уже привыкли к единому стандарту навигации на объектах транспортной инфраструктуры. Звуковой образ транспорта — еще один шаг в этом направлении.

Кстати, жители Москвы также могут предложить маршруты для электробусов, места для велопарковок, график движения наземного общественного транспорта. Для этого им необходимо авторизироваться на платформе "Город идей", перейти в раздел "Предложить идею", выбрать сферу и тему, описать свою инициативу и, по желанию, прикрепить фотографии или документы. Предложения горожан помогут сделать столицу еще удобнее. Об этом писали "Дни.ру".