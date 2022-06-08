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Собянин рассказал об открытии новых центров "Московское долголетие"

Собянин рассказал об открытии новых центров "Московское долголетие"

В столице работает 52 центра "Московское долголетие", к концу 2022 года их будет более 70. О развитии проекта рассказал мэр Сергей Собянин.
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Москва переформатировала центры социальной защиты в клубы долголетия, где горожане старшего возраста могут отдохнуть, пообщаться и позаниматься в кружках, отметил градоначальник.

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Участники "Московского долголетия" снова могут заниматься скандинавской ходьбой в парках

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Сначала создали буквально единицы центров московского долголетия, для эксперимента, сегодня их уже полсотни работает, до конца года откроется более 70 таких центров", – сказал градоначальник в ходе посещения центра московского долголетия "Сокольники".

По словам Собянина, проект объединил разбросанные по всему городу спортивные секции и кружки отдельных учреждений. Одномоментно в клубах московского долголетия занимаются 160 тысяч человек, уточнил мэр.

"Из-за ковида людей стало меньше, но сейчас каждый день прибавляется по две-три тысячи участников", – сказал Собянин.

В систему "Московское долголетие" активно вовлекаются школы, коммерческие предприятия и спортивные учреждения, отметил градоначальник. По его словам, в систему вовлечено уже 1,2 тысячи организаций.

Посетители центров "Московское долголетие" сами планируют свой досуг и создают клубы по интересам. Посещать можно любой клуб вне зависимости от места жительства.

С января по май 2022 года центры посетили около 170 тысяч человек. Организовано более 1,3 тысячи тематических клубов с постоянным числом участников свыше 25 тысяч.

Центры мотивируют старшее поколение формировать здоровые привычки. Участники проекта могут заниматься на тренажерах, танцевать, петь и многое другое.

Фото: Mos.ru

Так, в центре "Сокольники" есть многофункциональный актовый зал, где проводятся спектакли, творческие встречи, концерты и другие культурные мероприятия. В спортивном зале можно заняться йогой, гимнастикой цигун, танцами и даже восточными единоборствами.

В шумной гостиной посетители могут поиграть в бильярд, шашки, настольный теннис, компьютерные игры или просто пообщаться. В тихой гостиной проводят литературные вечера, читают и играют в шахматы.

Посетителей центра "Сокольники" встречают помощники-консультанты. Они помогают сориентироваться, рассказывают о получении необходимых услуг.

Центры открыты каждый день с 10 до 21 часа. В каждом клубе одновременно работают от семи до 10 сотрудников. Перед зачислением в штат они проходят тщательный отбор, обучение и стажировку.

Программа "Московское долголетие" действует с 2018 года. Участие в ней принимает 150 тысяч человек, создано более 9,5 тысячи групп.

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Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 8 июня 2022, 16:33 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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