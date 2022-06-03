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Роды любой сложности и врачи всех профилей: Собянин открыл новый перинатальный центр в Коммунарке

Роды любой сложности и врачи всех профилей: Собянин открыл новый перинатальный центр в Коммунарке

В Москве в составе многопрофильной больницы в Коммунарке открылся новый перинатальный центр.

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с открытием одного из самых современных медицинских комплексов России и назвал это знаковым событием.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В перинатальном центре площадью более 22 тысяч квадратных метров будут оказываться все виды медицинской помощи. Центр рассчитан на 238 коек. Здесь будут вести беременность, принимать роды и выхаживать детей. В центре есть врачи всех уровней. Здесь есть два передвижных аппарата рентгена, 24 неонатальные открытые реанимационные системы, 18 инкубаторов для интенсивной терапии и вынашивания родившихся раньше срока детей, 43 обычных и 26 неонатальных монитора, 21 аппарат для введения в наркоз, 21 транспортный аппарат ИВЛ и 12 аппаратов ИВЛ для новорожденных.

На первом этаже Перинатального центра расположено приемное отделение с экстренным оперблоком, отделение анестезиологии и реаниматологии, а также консультативно-диагностическое отделение и дневной стационар.

В консультативно-диагностическом отделении беременные пациентки могут пройти разные виды обследований и процедур. Пациентки с патологиями и преждевременными родами, а также онкоассоциированной беременностью могут получить здесь высококвалифицированную помощь. В будущем в центре появится отделение ЭКО.

На втором этаже перинатального центра находится родильное отделение с 17 индивидуальными боксами. Здесь пациентки могут по желанию рожать в присутствии партнера. Также есть палаты с отдельным входом для тех, кому нужна изоляция. В каждой палате есть все необходимые условия для комфортного пребывания. Это личная санитарная комната, кровать-трансформер, фитбол, система климат-контроля с постоянной очисткой воздуха.

На втором этаже нового Перинатального центра находится операционный блок с тремя операционными и еще одной дополнительной. На четвертом и пятом этажах находятся палаты послеродового пребывания. Здесь роженица может проживать вместе с ребенком. Для этого обустроено все самое необходимое, в том числе ночная подсветка на удобной для мамы высоте, специальная раковина для мыться ребенка, пеленальный стол. Прямо в роддоме в кабинете центра госуслуг можно оформить свидетельство о рождении ребенка.

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Перинатальный центр. Фото: Mos.ru
Автор: 3 июня 2022, 13:14 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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