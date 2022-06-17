По программе реновации в районе Выхино-Жулебино построят ФОК и детсад

В 2022 году начнется проектирование детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино. Социальные объекты построят к 2026 году в рамках программы реновации.

Детский сад с бассейном будет рассчитан на 300 мест. Бассейн будет и в cоставе физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"К их проектированию мы планируем приступить в этом году, ввод в эксплуатацию предусмотрен к 2026 году", – уточнил он.

В текущем году в Выхино-Жулебино под заселение передадут первые дома по программе реновации. Они расположены по адресу улица Академика Скрябина, владение 3/1.

Всего в корпусах будет 902 квартиры. Из них 156 однокомнатных, 601 двухкомнатных и 145 трехкомнатных. Отделка будет соответствовать всем стандартам программы реновации.

Кроме того, для маломобильных жителей оборудуют две однокомнатные, девять двухкомнатных и три трехкомнатных квартиры. Там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

По словам Загрутдинова, для маломобильных жителей также оборудуют входную группу. Пол вестибюля будет располагаться на одном уровне с поверхностью земли.

Это позволит мамам с колясками, людям с ограниченными возможностями и другим маломобильным жителям попасть в подъезд без посторонней помощи. "Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", – отметил глава Департамента строительства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Три из них находятся в Центральном административном округе, семь – на юго-востоке, остальные – на северо-западе, востоке и юге.

Таким образом, в настоящее время для нужд программы подобрано уже 556 стартовых площадок. Там можно построить порядка 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости и переселить 6,7 тысячи человек.

На сегодняшний день москвичи получили квартиры уже в 182 новостройках, построенных по программе реновации. Продолжается проектирование 398 зданий общей площадью свыше семи миллионов квадратных метров.

Программа утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 домов это 350 тысяч квартир. Реновация проходит в три этапа: первый – с 2020 по 2024 годы, второй – с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.

Новые дома стараются строить как можно ближе к старым, поэтому переселенцам не приходится менять привычную среду обитания. Они продолжают пользоваться теми же объектами социальной инфраструктуры, магазинами, остановками общественного транспорта, станциями метро и местами отдыха.