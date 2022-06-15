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Собянин объявил об открытии восьми обновленных поликлиник

Собянин объявил об открытии восьми обновленных поликлиник

Реконструированные поликлиники оснащены современным оборудованием, прием ведут врачи самых востребованных специальностей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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В программу реконструкции поликлиник входит более 200 зданий, отметил градоначальник. "Каждая новая поликлиника – не только стильный интерьер. Это десятки единиц нового оборудования, коллективы медперсонала. И в конечном счете – более доступная и качественная медицинская помощь", – подчеркнул мэр.

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По словам Собянина, программа реконструкции набрала хороший темп. До конца года реконструируют еще 40 зданий, а оставшиеся – в следующем году, уточнил он.

Одна из обновленных поликлиник – трехэтажный головной корпус детской городской поликлиники (ДГП) № 104 по адресу Сибирский проезд, дом 1, строение 1. Здание площадью около двух тысяч квадратных метров построили в 1968 году.

Прием в поликлинике ведут 30 врачей. Среди них – педиатры, аллерголог-иммунолог, невролог, офтальмолог, детский хирург и другие специалисты.

Здание оснащено кабинетами ультразвуковой и функциональной диагностики, здорового ребенка, физиотерапии, выдачи справок и направлений. Новое оборудование позволяет проводить все виды диагностики.

Реконструкция здания поликлиники началась в 2021 году. Его полностью перестроили: обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, системы вентиляции, лифт и прочее.

Поликлиника работает по новому московскому стандарту. Кабинеты расположены так, чтобы максимально снизить вероятность возникновения очередей. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход.

Пациенты ожидают приема в комфортных условиях с кондиционерами, телевизорами, мягкими диванами и кулерами с питьевой водой. Обновленная навигация позволяет легко найти нужный кабинет.

Фото: Mos.ru

Позаботились не только о пациентах, но и медиках. Врачам и медсестрам доступны уютные комнаты отдыха. Там можно перекусить, обсудить рабочие вопросы.

Прилегающую к поликлинике территорию благоустроили. Там появилась современная детская площадка, скамейки, урны, газоны, парковочные места. Осенью планируется высадить 31 дерево, кустарники.

Развитие столичного здравоохранения включает в себя не только реконструкцию поликлиник и обновление медицинского оборудования, но и внедрение цифровых сервисов. Жители столицы получили доступ к электронной медкарте и могут видеть результаты своих анализов и исследований. Объем доступной пациентам информации будет расширяться.

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Фото: Mos.ru
Автор: 15 июня 2022, 16:03 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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