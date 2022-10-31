Под заселение по программе реновации передали 52 новостройки

Уже переселились или находятся в процессе переезда 26,6 тысячи москвичей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, до конца года для переселения передадут еще около 10 новостроек.



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Высокие темпы реализации программы позволяют ускорить переселение москвичей в новое жилье, отметил заместитель мэра. "Только с начала года под заселение передано 52 дома", – уточнил Бочкарев.

Переданные для заселения новостройки находятся в 36 районах Москвы, сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Наиболее количество домов находится в Юго-Западном административном округе, добавил он.

Программа реновации стартовала в 2017 году. За пять лет под заселение передана 201 новостройка. До конца текущего года общее число переселенцев превысит 100 тысяч человек, передает портал mos.ru.

С января текущего года равнозначные квартиры по программе реновации получили более 21 тысячи человек. Большая часть из них определилась с жильем для переезда.

Москвичи получают квартиры, площадь которых примерно на 30% больше старых. Там просторные кухни, комнаты и коридоры. В квартирах установлена необходимая сантехника, современные стеклопакеты, радиаторы отопления.

Жилье сдается с полной отделкой класса комфорт. Делать ремонт переселенцам не нужно – достаточно перевезти вещи.

Новые дома строятся в максимальной близости от старых. Участники программы сохраняют привычную среду жизни и продолжают пользоваться теми же школами и детсадами, поликлиниками, магазинами, местами отдыха, станциями метро и остановками.

В программу реновации вошло 5175 домов, построенных около 50 лет назад назад. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.