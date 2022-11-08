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На юго-западе Москвы готова к заселению 30-я новостройка по программе реновации

На юго-западе Москвы готова к заселению 30-я новостройка по программе реновации

До конца текущего года жителям района Зюзино передадут под заселение новые квартиры по реновации. Это 30-й дом, построенный в рамках программы на юго-западе Москвы.
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Новостройка расположена на Одесской улице. О скором переселении жителей в этот дом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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Переселение по программе реновации в 2022 году начали жители 138 домов

Он уточнил, что в районе Зюзино построено семь новостроек по реновации. В них переезжают жители 10 ветхих домов, сообщил руководитель департамента.

Всего в Юго-Западном административном округе новые квартиры получают 117 тысяч человек. В ЮЗАО планируется расселить 520 ветхих домов. Для возведения новостроек подобрано 52 стартовые площадки, передает портал mos.ru.

Реновация продолжается во всех округах Москвы. Так, на северо-востоке столицы в 2022 году переселение начали свыше 2,5 тысячи человек.

Новостройки возвели в районах Алексеевский, Бабушкинский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Отрадное и Южное Медведково. Договоры на новое жилье подписали уже более 2,1 тысячи человек.

Жители СВАО переезжают из 15 старых домов. Всего в округе планируется расселить 73 ветхих здания.

В соседнем – восточном округе (ВАО) – возводят семь новостроек на месте снесенных домов. 23 здания находятся на стадии проектирования.

Сейчас на востоке Москвы ведется заселение 24 новостроек. Квартиры в них получили более девяти тысяч жителей, сообщил ранее Сергей Левкин.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Программа реновации утверждена в 2017 году. За это время переселенцам из ветхого жилья передали 201 новый дом. До конца текущего года года общее число переехавших превысит 100 тысяч человек.

Москвичи получают равнозначное жилье, площадь которого примерно на 30% больше старого. Все квартиры сдаются с отделкой комфорт-класса со всей необходимой сантехникой. Переселенцам не нужно делать ремонт – достаточно перевезти вещи.

Участники программы реновации переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же школами, детскими садами и поликлиниками, магазинами, станциями метро, остановками общественного транспорта и местами отдыха.

В программу реновации входит 5175 домов. В основном это устаревшие морально и физически пятиэтажные здания. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Mos.ru
Автор: 8 ноября 2022, 17:15 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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