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На востоке Москвы возводят семь новостроек на месте снесенных домов

На востоке Москвы возводят семь новостроек на месте снесенных домов

23 дома, которые построят на востоке Москвы, находятся на этапе проектирования.
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В Москве продолжается реализация программы реновации. При этом используется принцип так называемого волнового переселения из-за плотной городской застройки – в существующем квартале строят новые дома, куда переезжают люди, а их прежние дома сносят, на месте которых возводят новостройки для новых переселенцев.

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В настоящий момент в рамках программы реновации дома на месте снесенных жилых зданий строят в каждом столичном округе, в том числе Восточном административном округе (ВАО), где возводят семь новостроек. Там квартиры получат около четырех тысяч человек.

Еще 23 дома на востоке Москвы находятся на этапе проектирования. Их тоже построят на месте снесенных жилых зданий.

"Сейчас в ВАО ведется заселение 24 новостроек. Новые квартиры в них получили свыше 9 тысяч жителей", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Тем временем в Западном административном округе (ЗАО) Москвы строят девять многоэтажек на месте снесенных домов. Кстати, этот округ является одним из лидеров по возведению большого числа новостроек на месте демонтированных жилых зданий. За все время в рамках программы реновации в ЗАО снесли 23 старых дома.

"Сейчас на западе Москвы строится 19 жилых домов площадью 378,1 тысячи квадратных метров. 26 новостроек уже ввели в эксплуатацию", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Москве дома демонтируют по технологии "умного сноса", основными принципами которого являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов.

В 2022 году равнозначные квартиры по программе реновации предложили более чем 21 тысяче жителей 138 старых домов. Свыше 20 тысяч человек уже определились с жильем для переезда, а 17,7 тысячи – уже заключили договоры.

Напомним, программа реновации утверждена в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным. Будет расселено порядка одного миллиона жителей столицы. Для реализации программы реновации подобрана 561 стартовая площадка.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 25 октября 2022, 18:27 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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