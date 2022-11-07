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Собянин рассказал о строительстве детских садов и школ в Москве

Собянин рассказал о строительстве детских садов и школ в Москве

Мэр Москвы представил проекты по строительству образовательных учреждений в районах Косино-Ухтомский, Свиблово и Некрасовка.

Продолжение: Собянин сообщил о завершении благоустройства двух участков парка "Яуза"
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Власти российской столицы делают огромное шаги для развития системы образования и прикладывают значительные усилия, чтобы в каждом районе города открывались современные, комфортабельные и доступные школы и детские сады. Так, с 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию больше 500 зданий.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Об этом заявил глава столичного региона Сергей Собянин. Он представил несколько важных проектов по строительству образовательных учреждений в районах Косино-Ухтомский, Свиблово и Некрасовка.

По словам мэра Москвы, работы в новом детском саду в районе Косино-Ухтомский, на улице Ветлужская будут завершены до конца текущего года. Учреждение рассчитано на 300 человек. В здании оборудуют не только групповые помещения, но и кабинет для развивающих занятий, а также музыкальный зал для проведения праздников. Кроме того, дети смогут заниматься в многофункциональном физкультурном зале и в бассейне.

Школа на 550 мест, как подчеркнул столичный градоначальник, появится в районе Свиблово, на проезде Русанова. Сейчас здание находится на этапе проектирования. Меж тем, уже известно, какая инфраструктура будет доступна для учеников. В учреждении будут предусмотрены учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий, универсальный трансформируемый спортивный зал с разделительным занавесом, а также многофункциональная библиотека с медиатекой.

"В Некрасовке идет строительство крупного образовательного комплекса для детей разных возрастов. В августе ввели здание детского сада на 300 мест", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, к концу года здесь же появится еще одно дошкольное учреждение на 275 малышей, а также отдельный учебный корпус, который сможет принять 350 старшеклассников. В новом здании планируется открыть IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс, а также универсальные и специальные учебные кабинеты. В 2023 году власти введут в эксплуатацию школу для начальных и средних классов на 1150 мест.

Добавим также, что в Новой Москве, в деревне Картмазово построят школу на 1100 мест. Четырехэтажное здание будет занимать площадь 15,8 тысячи квадратных метров. Как рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, изюминкой образовательного учреждения станет фасад с оптическим эффектом.

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Фото: проектное решение / mos.ru
Автор: 7 ноября 2022, 16:24 Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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