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Собянин утвердил проект двух велопешеходных мостов в районе Мневниковской поймы

Собянин утвердил проект двух велопешеходных мостов в районе Мневниковской поймы

Мневниковскую пойму свяжут с районами на другом берегу Москвы-реки несколькими мостами.
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Мневниковская пойма – это зеленый островок на северо-западе Москвы, который долгое время был выключен из городской жизни. Раньше здесь планировали построить самые разные объекты, однако ни один из проектной так и не реализовали.

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В районе Мневниковской поймы построят мост через Москву-реку

Сейчас существует более актуальный и масштабный проект комплексного развития Мневниковской поймы. Здесь возведут жилые и деловые объекты (73,3 тысячи квадратных метров), появится большой спортивный кластер (22,5 тысячи квадратных метров) и даже музыкальная академия (24 тысячи квадратных метров).

Разумеется, вместе с этим необходимо обеспечить транспортную и пешеходную доступности новой городской точки притяжения. В ближайшим будущем Мневниковскую пойму свяжут с районами на другом берегу Москвы-реки двумя велопешеходными и двумя автомобильными мостами.

Проект планировки двух велопешеходных мостов через Москву-реку и набережной на территории Мневниковской поймы уже утвержден столичным правительством. Постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Длина одного из мостов составит 500 метров. Он свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей и Крылатском. По этой переправе можно будет добираться до Гребного канала. Рядом обустроят красивую набережную. Появятся спуски к воде, цветники, детские и спортивные площадки.

Длина другого велопешеходного моста составит 400 метров. Он свяжет Мневниковскую пойму с парком "Фили".

Реализация масштабного проекта в Мневниковской пойме подразумевает не только строительство новых объектов, но и создание свыше одной тысячи рабочих мест. Поселиться в местных новостройках смогут 1,2 тысячи человек.

Напомним, в прошлом году Мневниковская пойма обзавелась станциями метро. Здесь открылись "Терехово" и "Мневники".

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказывал, как будет выглядеть автомобильный мост в районе Мневниковской поймы и улицы Мясищева. По его словам, форма моста будет напоминать такелаж судна. Высота подмостового пространства составит 11 метров. Под сооружением сможет проходить водный транспорт. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: проектное решение / www.mos.ru
Автор: 27 октября 2022, 17:55 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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