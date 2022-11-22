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Станция Мещерская будущего МЦД-4 стала современным пригородным вокзалом

Станция Мещерская будущего МЦД-4 стала современным пригородным вокзалом

Завершилась реконструкция станции Мещерская Киевского направления Московской железной дороги. В скором времени объект станет частью четвертого диаметра (МЦД-4).

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Реконструкция станции началась в 2019 году. До этого Мещерская была обычной остановкой пригородных поездов. Устаревшая инфраструктура не соответствовала новым стандартам столичного общественного транспорта.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Станция расположена в районе Солнцево. Ее открыли в 1899 году. В 2010-м переименовали в Сколково, а современное название Мещерская получила в 2020-м, уже после начала реконструкции.

В ноябре 2022 года работы на станции завершились. В церемонии открытия обновленной Мещерской принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на будущем четвертом центральном диаметре реконструировано уже 12 станций. Устаревшие остановочные пункты преобразились в современные пригородные вокзалы с лифтами, вестибюлями, кассами и другой инфраструктурой, рассказал мэр.

"Мещерская востребована среди жителей Солнцева, Очаково-Матвеевского, и, конечно, это еще одна станция нового диаметра, который мы продолжаем вместе с "Российскими железными дорогами" реконструировать", – подчеркнул Собянин.

После реконструкции площадь станции составляет около шести тысяч квадратных метров. Там оборудованы береговая и островная платформы с навесами на всю длину, лавочки, стойки SOS.

У станции появился подземный пассажирский вестибюль с турникетами, кассами, туалетами и динамической системой навигации. Предусмотрены выходы к улице Матросова и 1-му Дачно-Мещерскому проезду.

Также вестибюль будет выполнять транзитную функцию. По нему пассажиры смогут перейти через железнодорожные пути, сообщается на портале mos.ru.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/ АГН Москва

Четвертый Московский центральный диаметр планируется запустить в конце 2023 года. Он пройдет через 23 района столицы и свяжет подмосковные города Железнодорожный и Апрелевка.

На многих остановочных пунктах работы уже завершились, на других – в самом разгаре. Так, до конца текущего года планируется закончить реконструкцию станции Переделкино. Она будет обслуживать население района Ново-Переделкино и поселения Внуковское (Троицкий и Новомосковский административный округа).

Реконструкция Переделкино завершена на три четверти. Там строят новый подземный вестибюль для пассажиров, оборудуют кассы, турникеты. Работы ведутся в соответствии со стандартами МЦД.

Напомним, что первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.
На диаметрах ходят современные поезда "Иволга". МЦД работают по расписанию метрополитена – с 5:30 утра до 1:00 ночи.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/ АГН Москва
Автор: 22 ноября 2022, 11:00 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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