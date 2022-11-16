Как изменится станция Переделкино после реконструкции

Новая квартира Бузовой Катя Лель об отъезде из России Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Среда
16 ноября
Лента новостей
17:06
"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки
16:40
Первая жена погибла вместе с дочерью, а вторая предала: что случилось с Игорем Ливановым
16:06
"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью
15:11
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
14:53
Названа причина расставания Меган Маркл и принца Гарри
14:53
Проблемы со здоровьем? Народ оторопел от вида безобразно расплывшегося Борисова
14:19
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября
14:18
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
14:17
Мальчик и девочка: после теста на беременность в животике Орбакайте обнаружили двоих
14:01
Подмосковные хирурги спасли женщину с 40-сантиметровой опухолью
13:51
Ивлеева слила фото маленького достоинства Нагиева: Должны видеть все
13:38
"Подали на развод": Одинокая брошенка Лолита нагло увела чужого мужика
13:29
Полюбил другую и оставил одну вместе с сыном: что стало с брошенной женой Малинина
13:25
В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена
12:56
Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй
12:49
"Роза Раифовна рожала": Ставшая мамочкой скрытная Сябитова показала младенца
12:19
Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссера "Ералаша" выпустят на свободу
12:19
"Я отговаривал ее от этого шага": самовольная дочь пошла против воли Сергея Мигицко
11:54
Утонувшую Волочкову похоронили после пышного прощания: Доказала
11:28
Треть покупателей согласны на апартаменты
11:04
"Нас разводят": Изнуренный руганью с Подольской Пресняков решился на отчаянный шаг
10:26
"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина
10:26
"Согрешила": Разинувшая рот Михалкова развлеклась с горячим жеребцом
10:02
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
09:53
"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем
09:50
Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы
09:34
Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи
09:33
Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране
09:00
"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу
08:59
"Другая реальность": россиян предупредили о росте цен на недвижимость
08:45
"Атака, чтобы убить меня": Запашный с разодранным лицом после схватки с тигром вышел к народу
06:19
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
04:33
Осатаневшая одиночка Седокова шокировала кровавыми зубами после новости о разводе
02:16
Ипотека в 1,5 раза дороже аренды квартиры
00:05
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября
23:15
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
22:25
Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери
21:55
"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью
20:59
Тест: отгадай советский фильм по актрисе
20:32
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
19:43
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
19:04
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены
18:41
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
17:40
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
16:42
"Очень больно": замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках "Ледникового периода"
15:47
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки
15:15
Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство
14:49
"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу
14:24
Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек
14:15
"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Как изменится станция Переделкино после реконструкции

Как изменится станция Переделкино после реконструкции

До конца года на маршруте будущего МЦД-4 завершится реконструкция станции Переделкино. Она станет современным пригородным вокзалом.
прочитано 19 раз

Четвертый Московский центральный диаметр пройдет через 23 района Москвы. Открытие запланировано на конец 2023 – начало 2024 года.

ПО ТЕМЕ

На станции Тимирязевская МЦД-1 выполнено более половины ремонтных работ – Собянин

У станции будущего МЦД-4 Очаково началось благоустройство

Параллельно с работой на маршруте диаметра идет реконструкция пассажирской инфраструктуры. Устаревшие платформы, построенные в советское время, становятся комфортными пригородными вокзалами.

Одним из таких вокзалов станет Переделкино. В районе станции проживают более 150 тысяч человек. Она будет обслуживать население района Ново-Переделкино и поселения Внуковское (Троицкий и Новомосковский административный округа).

Реконструкция Переделкино завершена на три четверти. Об этом сообщается на портале mos.ru.

На Переделкино построят новый подземный вестибюль для пассажиров. Он обеспечит транзит местных жителей через железнодорожные пути. Инфраструктуру приспособят для маломобильных граждан.

Территорию вокруг вокзала благоустроят. Вместе с обновлением железнодорожной инфраструктуры устраиваются парковки и велопарковки, удобные автобусные остановки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Иванко Игорь/Агентство "Москва"

Он напомнил, что поезда на МЦД ходят с короткими интервалами – запоминать расписание не нужно.

"За счет единой билетной системы и бесплатных пересадок на метрополитен и Московского центрального кольца пассажиры также смогут экономить на проезде в городском транспорте", – сказал заммэра.

Напомним, что работы идут и на станции Очаково. Она также станет частью четвертого диаметра. Специалисты приводят в порядок тротуары, расширяют пешеходную часть, меняют асфальт на проезжей части и организуют дополнительные парковочные места.

Всего в настоящее время строится и реконструируется 11 станций будущего МЦД-4. До конца 2022 года работы завершатся на остановочных пунктах Мещерская и Лесной городок.

Первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.

На центральных диаметрах ходят современные поезда "Иволга". МЦД работают по расписанию метрополитена – с 5:30 утра до 1:00 ночи.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Проект станции Переделкино. Изображение: mos.ru
Автор: 16 ноября 2022, 17:42 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Подали на развод": Одинокая брошенка Лолита нагло увела чужого мужика

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина

Большое горе
Шоу-бизнес

"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем

Конец любви
Шоу-бизнес

Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер

Что случилось с певцом

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+