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География сервиса "По пути" расширилась в Новой Москве

География сервиса "По пути" расширилась в Новой Москве

Сегодня москвичей обслуживают 50 комфортабельных автобусов, оснащенных телевизорами, USB-зарядками, системами климат-контроля, столиками с подставкой для напитков и лампочками для чтения.
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Для удобства жителей Новой Москвы некоторых районах города действует специализированный транспортный сервис "По пути". Система перевозок по требованию сегодня задействована в пяти поселениях ТиНАО: Сосенское, Воскресенское, Филимоновское, Десеновское и Рязановское. При этом она является дополнением к регулярным автобусным маршрутам.

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Заказать комфортный автобус бизнес-класса малой вместимости довольно просто. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением "Московский транспорт". Автобус будет подан на виртуальную остановку в течение 30 минут.

К слову, стоимость проезда не отличается от цены билета на городской общественный транспорт. За поездку придется отдать всего 51 рубль, оплатить ее можно непосредственно в мобильном приложении при помощи банковской карты. Часы работы сервиса: 5:30 — 23:00.

Отрадно, что география проекта постоянно расширяется, в систему вносятся новые удобные для москвичей маршруты. Так, с начала ноября с помощью сервиса "По пути" стало возможно в тестовом режиме совершать поездки до социальных объектов ТиНАО внутри зоны действия.

то есть теперь местные жители могут добраться с комфортом не только от дома до станции метро "Прокшино", а также остановочных пунктов "Силикатная" и "Щербинка" Московского центрального диаметра (МЦД), но и до школ, поликлиник, отделений почты и важнейших социальных объектов.

Более того, к концу года в сервисе должны появиться новые маршруты. География поездок уже выйдет за пределы Новой Москвы. Помимо ТиНАО, на фирмнных автобусах можно будет добраться до территория инновационного центра "Сколково" в Западном административном округе столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, у жителей и сотрудников "Сколково" появится возможность заказать автобусы, чтобы добраться до дома или своих рабочих мест от станции МЦД "Сколково", а также для поездок между объектами внутри территории.

"Теперь пассажиры могут заказать автобус и быстро доехать от дома до 60 социально значимых объектов в ТиНАО: школ, поликлиник, центров госуслуг, детских садов, отделений почты и других. Мы будем увеличивать количество остановок для заказа автобусов, свои предложения присылайте нам в чат-бот" — подчеркнул Максим Ликсутов.

Зоны действия и список объектов можно уточнить на сайте "Московский транспорт". В одноименном мобильном приложении для заказа автобуса необходимо отметить начальную и конечную точки маршрута, указать количество пассажиров и оплатить поездку, а потом выйти на указанную на карте остановку (не далее 800 метров от дома) и дождаться общественного транспорта.

Время подачи в среднем достигает около 13-14 минут. Сегодня москвичей обслуживают 50 комфортабельных автобусов, оснащенных телевизорами, USB-зарядками, системами климат-контроля, столиками с подставкой для напитков и лампочками для чтения. Сервис перевозок по требованию "По пути" был запущен в Москве 1 октября 2021 года.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 11 ноября 2022, 11:49 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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